Wszystkie triumfatorki Pucharu Polski! Kto zdobywał to trofeum?
Puchar Polski w piłce siatkowej kobiet po raz pierwszy został rozegrany w 1932 roku, a premierową edycję wygrała drużyna AZS Warszawa. W 2026 roku siatkarki będą rywalizowały o to trofeum po raz 69 w historii. Najwięcej triumfów zanotowały siatkarki Chemika Police - 10 (1993, 1994, 1995, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023). Kto jeszcze cieszył się ze zwycięstwa? Sprawdź w galerii.
Przed nami 69. finał Pucharu Polski. Od 1932 roku, kiedy po raz pierwszy rozegrano ten turniej, trofeum za zwycięstwo wznosiło 19 klubów. Początkowo prym wiodła Warszawa, ale z czasem pałeczkę przejęły zespoły z innych regionów Polski.
Najwięcej, bo aż 10 razy, w Pucharze Polski triumfowały siatkarki Chemika Police. Osiem zwycięstw w dorobku ma zespół z Bielska-Białej, sześć - ŁKS Łódź, a po pięć AZS Warszawa i Czarni Słupsk.
Kilku ekip, które zdobywały Puchar Polski, na siatkarskiej mapie już nie ma. Atom Trefl Sopot czy Zawisza Sulechów - to niegdyś wielkie, a dziś nieco zapomniane ośrodki.
Kto jeszcze triumfował w Pucharze Polski. Sprawdź poniżej.
