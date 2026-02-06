Przed nami 69. finał Pucharu Polski. Od 1932 roku, kiedy po raz pierwszy rozegrano ten turniej, trofeum za zwycięstwo wznosiło 19 klubów. Początkowo prym wiodła Warszawa, ale z czasem pałeczkę przejęły zespoły z innych regionów Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Polska siatkarka ogłosiła! Powrót na parkiety nieco się opóźni

Najwięcej, bo aż 10 razy, w Pucharze Polski triumfowały siatkarki Chemika Police. Osiem zwycięstw w dorobku ma zespół z Bielska-Białej, sześć - ŁKS Łódź, a po pięć AZS Warszawa i Czarni Słupsk.

Kilku ekip, które zdobywały Puchar Polski, na siatkarskiej mapie już nie ma. Atom Trefl Sopot czy Zawisza Sulechów - to niegdyś wielkie, a dziś nieco zapomniane ośrodki.

Kto jeszcze triumfował w Pucharze Polski. Sprawdź poniżej.

Wszystkie triumfatorki Pucharu Polski! Kto zdobywał to trofeum? Zobacz galerię

Transmisje meczów Tauron Pucharu Polski w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w sobotę i w niedzielę od godziny 14.30.