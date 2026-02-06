Za nami oficjalna ceremonia otwarcia ZIO 2026

Na San Siro biało-czerwoną flagę niosła panczenistka Natalia Czerwonka, natomiast w Predazzo, gdzie zaplanowano m.in. skoki narciarskie, ten zaszczyt przypadł trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu Kamilowi Stochowi.

Delegacje poszczególnych państw maszerowały w czterech miastach - w zależności od miejsca występu zawodników.

W igrzyskach wystartuje 2900 zawodników z 92 krajów i dodatkowo nieliczni „neutralni sportowcy indywidualni” z Rosji i Białorusi.

Powalczą oni o rekordowe 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach.

Polskę będzie reprezentować 60-osobowa ekipa.



Chorążowie reprezentacji Polski na zimowe igrzyska olimpijskie:

1924, Chamonix - Kazimierz Smogorzewski (dziennikarz)

1928, St. Moritz - Andrzej Krzeptowski I (skoki, kombinacja norweska)

1932, Lake Placid - Józef Stogowski (hokej na lodzie)

1936, Garmisch-Partenkirchen - Bronisław Czech (biegi narciarskie, skoki, kombinacja norweska, narciarstwo alpejskie)

1948, St. Moritz - Stanisław Marusarz (skoki narciarskie)

1952, Oslo - Stanisław Marusarz (skoki narciarskie)

1956, Cortina d’Ampezzo - Tadeusz Kwapień (biegi narciarskie)

1960, Squaw Valley - Józef Karpiel (kombinacja norweska)

1964, Innsbruck - Jerzy Wojnar (saneczkarstwo)

1968, Grenoble - Stanisław Szczepaniak (biathlon)

1972, Sapporo - Andrzej Bachleda-Curuś (narciarstwo alpejskie)

1976, Innsbruck - Wojciech Truchan (biathlon)

1980, Lake Placid - Józef Łuszczek (biegi narciarskie)

1984, Sarajewo - Józef Łuszczek (biegi narciarskie)

1988, Calgary - Henryk Gruth (hokej na lodzie)

1992, Albertville - Henryk Gruth (hokej na lodzie)

1994, Lillehammer - Tomasz Sikora (biathlon)

1998, Nagano - Jan Ziemianin (biathlon)

2002, Salt Lake City - Mariusz Siudek (łyżwiarstwo figurowe)

2006, Turyn - Paulina Ligocka (snowboard)

2010, Vancouver - Konrad Niedźwiedzki (łyżwiarstwo szybkie)

2014, Soczi - Dawid Kupczyk (bobsleje)

2018, Pjongczang - Zbigniew Bródka (łyżwiarstwo szybkie)

2022, Pekin - Aleksandra Król, Zbigniew Bródka (snowboard, łyżwiarstwo szybkie)

2026, Mediolan-Cortina d’Ampezzo - Kamil Stoch, Natalia Czerwonka (skoki narciarskie, łyżwiarstwo szybkie)

