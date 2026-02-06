Za nami oficjalna ceremonia otwarcia ZIO 2026
Za nami oficjalna ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Polscy sportowcy wzięli udział w defiladzie uczestników zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo w czterech miejscach - na mediolańskim stadionie San Siro, gdzie miała miejsce główna uroczystość otwarcia, oraz w Cortinie, Predazzo i Livigno.
Na San Siro biało-czerwoną flagę niosła panczenistka Natalia Czerwonka, natomiast w Predazzo, gdzie zaplanowano m.in. skoki narciarskie, ten zaszczyt przypadł trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu Kamilowi Stochowi.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?
Delegacje poszczególnych państw maszerowały w czterech miastach - w zależności od miejsca występu zawodników.
W igrzyskach wystartuje 2900 zawodników z 92 krajów i dodatkowo nieliczni „neutralni sportowcy indywidualni” z Rosji i Białorusi.
Powalczą oni o rekordowe 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach.
Polskę będzie reprezentować 60-osobowa ekipa. TUTAJ zobaczysz kadrę Polski na ZIO 2026.
***
Chorążowie reprezentacji Polski na zimowe igrzyska olimpijskie:
1924, Chamonix - Kazimierz Smogorzewski (dziennikarz)
1928, St. Moritz - Andrzej Krzeptowski I (skoki, kombinacja norweska)
1932, Lake Placid - Józef Stogowski (hokej na lodzie)
1936, Garmisch-Partenkirchen - Bronisław Czech (biegi narciarskie, skoki, kombinacja norweska, narciarstwo alpejskie)
1948, St. Moritz - Stanisław Marusarz (skoki narciarskie)
1952, Oslo - Stanisław Marusarz (skoki narciarskie)
1956, Cortina d’Ampezzo - Tadeusz Kwapień (biegi narciarskie)
1960, Squaw Valley - Józef Karpiel (kombinacja norweska)
1964, Innsbruck - Jerzy Wojnar (saneczkarstwo)
1968, Grenoble - Stanisław Szczepaniak (biathlon)
1972, Sapporo - Andrzej Bachleda-Curuś (narciarstwo alpejskie)
1976, Innsbruck - Wojciech Truchan (biathlon)
1980, Lake Placid - Józef Łuszczek (biegi narciarskie)
1984, Sarajewo - Józef Łuszczek (biegi narciarskie)
1988, Calgary - Henryk Gruth (hokej na lodzie)
1992, Albertville - Henryk Gruth (hokej na lodzie)
1994, Lillehammer - Tomasz Sikora (biathlon)
1998, Nagano - Jan Ziemianin (biathlon)
2002, Salt Lake City - Mariusz Siudek (łyżwiarstwo figurowe)
2006, Turyn - Paulina Ligocka (snowboard)
2010, Vancouver - Konrad Niedźwiedzki (łyżwiarstwo szybkie)
2014, Soczi - Dawid Kupczyk (bobsleje)
2018, Pjongczang - Zbigniew Bródka (łyżwiarstwo szybkie)
2022, Pekin - Aleksandra Król, Zbigniew Bródka (snowboard, łyżwiarstwo szybkie)
2026, Mediolan-Cortina d’Ampezzo - Kamil Stoch, Natalia Czerwonka (skoki narciarskie, łyżwiarstwo szybkie)