Znamy harmonogram Ligi Narodów w Polsce! Kiedy grają Polacy?

Pod koniec stycznia ogłoszono, że Gliwice będą gospodarzem jednego z turniejów fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Na Górnym Śląsku siatkarze będą rywalizować w dniach 24-28 czerwca.

6 lutego opublikowano terminarz spotkań. Wiadomo już, kiedy drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia rozegra swoje mecze.

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski w zeszłym roku w pięknym stylu wywalczyła złoto Ligi Narodów. W wielkim finale Biało-Czerwoni wygrali z Włochami 3:0.

Liga Narodów będzie przygotowaniem przed wrześniowymi mistrzostwami Europy, które odbędą się w Bułgarii, Finlandii, Rumuni i we Włoszech.

Liga Narodów 2026 w Polsce - turniej interkontynentalny. Terminarz. Kiedy grają Polacy?

24.06.2026, 13:00: Chiny - Turcja

24.06.2026, 16:30: Argentyna - Niemcy

24.06.2026, 20:00: Polska - Belgia

