Znamy harmonogram Ligi Narodów w Polsce! Kiedy grają Polacy?

Gliwice będą gospodarzem jednego z turniejów drugiego tygodnia rywalizacji Ligi Narodów mężczyzn. W Polsce, oprócz Biało-Czerwonych, zaprezentują się Belgowie, Argentyńczycy, Turcy, Niemcy i Chińczycy. W piątek poznaliśmy harmonogram zawodów. Kiedy zagrają Polacy?

Druhžyna siatkarzy reprezentacji Polski w komplecie, ubrana w czerwono-białe stroje, pozuje do zdjęcia na parkiecie, trzymając w górze ręce.
fot. FIVB
Siatkarze reprezentacji Polski

Pod koniec stycznia ogłoszono, że Gliwice będą gospodarzem jednego z turniejów fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Na Górnym Śląsku siatkarze będą rywalizować w dniach 24-28 czerwca.

 

6 lutego opublikowano terminarz spotkań. Wiadomo już, kiedy drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia rozegra swoje mecze.

 

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski w zeszłym roku w pięknym stylu wywalczyła złoto Ligi Narodów. W wielkim finale Biało-Czerwoni wygrali z Włochami 3:0.

 

Liga Narodów będzie przygotowaniem przed wrześniowymi mistrzostwami Europy, które odbędą się w Bułgarii, Finlandii, Rumuni i we Włoszech.

Liga Narodów 2026 w Polsce - turniej interkontynentalny. Terminarz. Kiedy grają Polacy?

24.06.2026, 13:00: Chiny - Turcja

24.06.2026, 16:30: Argentyna - Niemcy

24.06.2026, 20:00: Polska - Belgia

