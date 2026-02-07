Afera na igrzyskach! Skoczkowie wstrzykiwali sobie kwas?

Jako pierwsi o całej sprawie poinformowali dziennikarze "Bilda". "New York Times" z kolei określił ją mianem "penisgate", czyli "afery penisowej". Istotą problemu miało być wstrzykiwanie sobie kwasu hialuronowego w penisy przez skoczków narciarskich. Zarzuty dotyczą przede wszystkim Norwegów.

Po co mieliby to robić? Większy penis oznaczałby większą powierzchnię całego ciała, a to pozwoliłoby zawodnikowi założyć większy kombinezon. To z z kolei zapewniłoby lepszą aerodynamikę i prędkość w locie. Jak wiadomo - w skokach narciarskich każdy centymetr może mieć ogromne znaczenie.

Sprawa jest naprawdę poważna. Jeśli sportowcy faktycznie dopuściliby się tego czynu, mogliby zostać oskarżeni nawet o... stosowanie dopingu.

- Jeśli cokolwiek wyjdzie na jaw, ocenimy to tak, jakby rzeczywiście miało to związek z dopingiem - powiedział dyrektor generalny WADA, Oliver Niggli.

Skoczkowie narciarscy będą rywalizować 9, 10, 14 i 16 lutego.

Polsat Sport