Betclic 1 Liga: Miedź Legnica - Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Miedź Legnica - Pogoń Grodzisk Mazowiecki to spotkanie 20. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

Miedź Legnica - Pogoń Grodzisk Mazowiecki to starcie 20. kolejki Betclic 1 Ligi. Sytuacja obu drużyn w tabeli wygląda nieco inaczej.

 

Wyżej, bo na trzecim miejscu z dorobkiem 33 punktów, plasuje się Pogoń. Zespół Piotra Stokowca traci tylko jedno "oczko" do drugiej lokaty, która daje bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy.

 

Miedź natomiast w stawce znajduje się dalej - na dziesiątej pozycji. Gospodarze mają jednak tylko trzy punkty mniej niż przeciwnicy.

 

Zespoły Miedzi i Pogoni mierzyły się w tym sezonie 1 Ligi 2 sierpnia ubiegłego roku. Wtedy Pogoń triumfowała aż 4:0.

 

JC, Polsat Sport
1 LIGA1 LIGA 2025/26BETCLIC 1 LIGABETCLIC 1 LIGA 2025/26MIEDŹ LEGNICAPIŁKA NOŻNAPOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI

