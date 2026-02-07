Betclic 1 Liga: Polonia Bytom - ŁKS Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Polonia Bytom - ŁKS Łódź to spotkanie 20. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

Polonia Bytom - ŁKS Łódź to starcie 20. kolejki Betclic 1 Ligi. Sytuacja obu drużyn w tabeli wygląda nieco inaczej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Niepokojące słowa Flicka ws. Lewandowskiego. "Musi się cieszyć"

 

Wyżej, bo na drugim miejscu z dorobkiem 34 punktów, plasuje się Polonia. Do liderującej Wisły Kraków traci 11 "oczek".

 

ŁKS natomiast w stawce znajduje się dalej - na 11. pozycji. Łodzianie mają na swoim koncie 26 punktów.

 

Zespoły Polonii i ŁKS-u mierzyły się w tym sezonie 1 Ligi 1 sierpnia ubiegłego roku. Wtedy ekipa z Łodzi triumfowała u siebie aż 5:0.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

JC, Polsat Sport
1 LIGA1 LIGA 2025/26BETCLIC 1 LIGABETCLIC 1 LIGA 2025/26ŁKS ŁÓDŹPIŁKA NOŻNAPOLONIA BYTOM

