Brazylijczyk odejdzie z PlusLigi? Miał już podpisać kontrakt z zagranicznym klubem
Cuprum Stilon Gorzów nie może zaliczyć obecnych rozgrywek do udanych. Osiągane wyniki nie odzwierciedlają ambicji przedsezonowych klubu. Na dodatek klub narażony jest na zmiany kadrowe. Od nowego sezonu straci podstawowego rozgrywającego.
Cuprum Stilon Gorzów rozgrywa drugi sezon z rzędu na najwyższym siatkarskim szczeblu ligowym w Polsce. W pierwszym sezonie ówczesny beniaminek postawił sobie za cel utrzymanie, co ostatecznie zrealizował.
Ambicje klubu na kolejną kampanie były zdecydowanie większe, o czym świadczyły ruchy transferowe do drużyny z Gorzowa. Niemal na każdą pozycję zakontraktowano solidnych graczy, mających wznieść klub na wyższy poziom.
Rzeczywistość okazała się zgoła inna. Cuprum zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli PlusLigi, a nowi gracze w większości nie dali oczekiwanej jakości.
Jednym z nich jest rozgrywający Thiago Veloso. 32-letni Brazylijczyk trafił do Cupromu w miejsce kontuzjowanego rodaka Eduardo Carisio Sobrinho. Dla Veloso był to powrót do PlusLigi po pobycie w MKS Będzin.
Według informacji Bruno Volocha, rozgrywający nie zostanie w Gorzowie dłużej niż sezon. 32-latek miał już podpisać kontrakt z brazylijskim Minas, gdzie zastąpi Irańczyka Javada Karimisouchelmaei.
Przed Cupromem trudna walka o utrzymanie w PlusLidze. Następne spotkanie ekipa Huberta Henno zagra 8 lutego. Gorzowianie podejmą u siebie Indykpol AZS Olsztyn.