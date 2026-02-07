Brazylijczyk odejdzie z PlusLigi? Miał już podpisać kontrakt z zagranicznym klubem

Cuprum Stilon Gorzów rozgrywa drugi sezon z rzędu na najwyższym siatkarskim szczeblu ligowym w Polsce. W pierwszym sezonie ówczesny beniaminek postawił sobie za cel utrzymanie, co ostatecznie zrealizował.

Ambicje klubu na kolejną kampanie były zdecydowanie większe, o czym świadczyły ruchy transferowe do drużyny z Gorzowa. Niemal na każdą pozycję zakontraktowano solidnych graczy, mających wznieść klub na wyższy poziom.

Rzeczywistość okazała się zgoła inna. Cuprum zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli PlusLigi, a nowi gracze w większości nie dali oczekiwanej jakości.

Jednym z nich jest rozgrywający Thiago Veloso. 32-letni Brazylijczyk trafił do Cupromu w miejsce kontuzjowanego rodaka Eduardo Carisio Sobrinho. Dla Veloso był to powrót do PlusLigi po pobycie w MKS Będzin.

Według informacji Bruno Volocha, rozgrywający nie zostanie w Gorzowie dłużej niż sezon. 32-latek miał już podpisać kontrakt z brazylijskim Minas, gdzie zastąpi Irańczyka Javada Karimisouchelmaei.

Przed Cupromem trudna walka o utrzymanie w PlusLidze. Następne spotkanie ekipa Huberta Henno zagra 8 lutego. Gorzowianie podejmą u siebie Indykpol AZS Olsztyn.

JZ, Polsat Sport