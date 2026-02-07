Cirstea najlepsza w Kluż-Napoce. Wysokie zwycięstwo w finale

Tenis

Rumunka Sorana Cirstea, występująca z numerem trzecim, w finale halowego turnieju WTA 250 w rumuńskiej Kluż-Napoce pokonała najwyżej rozstawioną Brytyjkę Emmę Raducanu 6:0, 6:2.

Portret tenisistki Sorany Cirstei
fot. PAP
Sorana Cirstea wygrała z Emmą Raducanu w finale turnieju w Kluż-Napoce

36-letnia Rumunka (36. na światowej liście), wywalczyła czwarty tytuł w WTA Tour w 20-letniej karierze. O trzynaście lat młodsza Raducanu (30. WTA) nie wykorzystała okazji, aby sięgnąć po pierwszy tytuł od czasu triumfu w US Open w 2021 roku. Brytyjka w ćwierćfinale wygrała z Mają Chwalińską 6:0, 6:4.

 

Wynik finału:

Sorana Cirstea (Rumunia, 3) - Emma Raducanu (W. Brytania, 1) 6:0, 6:2.

IM, PAP
