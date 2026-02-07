Siatkarki Developresu nie obronią Pucharu Polski! Znakomity mecz Budowlanych

Spotkanie lepiej rozpoczęła drużyna z Rzeszowa (6:3), ale siatkarki PGE Budowlanych odrobiły straty (8:8). W środkowej części seta obejrzeliśmy powtórkę tej sytuacji - prowadzenie Developresu (14:10) i skuteczna pogoń łodzianek. Końcówka dla ekipy Budowlanych, które w tym secie dominowały w bloku, dołożyły też zagrywkę - asami popisały się Alicja Grabka (17:19) i Paulina Damaske (18:21). Maja Storck wywalczyła piłkę setową, a autowy atak rywalek dał ekipie z Łodzi ostatni punkt (22:25).





Podrażnione mistrzynie Polski przejęły inicjatywę od początku drugiej partii. Po serii zagrywek Laury Jansen prowadziły 10:4, później było 15:7. Łodzianki próbowały nawiązać walkę, rywalki miały jednak przewagę w przyjęciu i w ataku. Dokładały też kolejne punkty z pola serwisowego - najpierw Taylor Bannister (18:11), a później trzecim asem w tym secie popisała się Jansen. Ta siatkarka zamnknęła seta skutecznym atakiem (25:19).

W trzecim secie role się odwróciły - to siatkarki Budowlanych błyskawicznie wypracowały sobie solidną zaliczkę (3:8). W środkowej części seta jeszcze powiększyły różnicę (4:13 - gdy asa posłała Maja Storck), a później spokojnie grały punkt za punkt. Rzeszowianki były w tym secie tłem dla rywalek, ustępowały im w ataku, popełniały więcej błędów. W końcówce poszła kolejna punktowa seria siatkarek z Łodzi (12:24), a ostatni punkt dała im zepsuta zagrywka rywalek (13:25).

Siatkarki PGE Budowlanych nie zwalniały tempa w czwartej odsłonie. Znów szybko uzyskały przewagę (4:8) i powiększyły ją w środkowej części seta. Zryw siatkarek Developresu przyniósł zmniejszenie różnicy do trzech oczek (11:14), ale łodzianki nie pozwoliły rywalkom na więcej. Znów powiększyły punktowy dystans (13:19) i bardzo pewnie zmierzały po zwycięstwo. Rodica Buterez wywalczyła piłkę meczową (16:24), a rywalki obroniły się w dwóch akcjach, ale znakomicie dysponowana w tym meczu Maja Storck przypieczętowała awans drużyny z Łodzi do finału (18:25).

Najwięcej punktów: Taylor Bannister (11), Svitlana Dorsman (10), Laura Heyrman (10) - DevelopRes; Maja Storck (23), Paulina Damaske (20), Rodica Buterez (10) - Budowlani. MVP: Maja Storck (21/37 = 56% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek jest rozgrywany w dniach 7–8 lutego w Elblągu. W drugim półfinale BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zagra z Netland MKS Kalisz.

DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź 1:3 (22:25, 25:19, 13:25, 18:25)

DevelopRes: Laura Heyrman, Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Svitlana Dorsman, Oliwia Sieradzka, Laura Jansen – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Taylor Bannister, Magda Kubas, Karina Chmielewska, Marrit Jasper. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

Budowlani: Alicja Grabka, Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Maja Storck, Rodica Buterez, Sasa Planinsec – Justyna Łysiak (libero) oraz Bruna Honorio, Karolina Drużkowska, Nadia Siuda. Trener: Maciej Biernat.

WYNIKI PUCHARU POLSKI SIATKAREK

