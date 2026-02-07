Dobry występ Anny Twardosz na igrzyskach olimpijskich! Polka w najlepszej dziesiątce
Anna Twardosz zajęła dziesiąte miejsce w olimpijskim konkursie skoków kobiet na normalnym obiekcie w Predazzo. Zwyciężyła Norweżka Anna Odine Stroem, druga była Słowenka Nika Prevc, a trzecia Japonka Nozomi Maruyama.
Norweżka o 1,1 pkt wyprzedziła Prevc, liderkę klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Japonka straciła do zwyciężczyni 5,5 pkt.
Twardosz miała dwa skoki na odległość 96 i 93,5 m i straciła do Stroem 26,8 pkt.
Pola Bełtowska nie awansowała do serii finałowej, w pierwszej osiągnęła 78 m i została sklasyfikowana na ostatniej, 50. pozycji.
Dziesiąte miejsce w konkursie skoków jest najlepszym wynikiem Twardosz w sezonie. Poprzednim była 12. lokata wywalczona pod koniec stycznia w chińskim Zao.
Wyniki:
1. Anna Odine Stroem (Norwegia) 267,3 (100/101 m)
2. Nika Prevc (Słowenia) 266,2 (98/99,5)
3. Nozomi Maruyama (Japonia) 261,8 (97/100)
4. Lisa Eder (Austria) 257,3 (95/100)
5. Eirin Maria Kvandal (Norwegia) 254,9 (99,5/98,0)
6. Heidi Traaserud (Norwegia) 248,6 (96,0/99,0)
7. Selina Freitag (Niemcy) 244,7 (94,5/97,5)
8. Nika Vodan (Słowenia) 242,5 (95,0/94,5)
9. Agnes Reisch (Niemcy) 241,3 (92,0/93,0)
10. Anna Twardosz (Polska) 240,5 (96,0/93,5)
...
50. Pola Bełtowska (Polska) 73,7 (78)