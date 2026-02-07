Dramat Fręch! Polka odpadła w kwalifikacjach

Krystian Natoński

Magdalena Fręch niespodziewanie przegrała w drugiej, decydującej rundzie kwalifikacji do drabinki głównej turnieju WTA w Doha. Polka uległa Wierze Zwonariowej 3:6, 6:7 (1:7).

Tenisistka Magdalena Fręch z rakietą w ręku na korcie
fot. PAP
Magdalena Fręch przegrała z Wierą Zwonariową w kwalifikacjach

To Fręch była faworytką tego pojedynku, przystępując do kwalifikacji jako zawodniczka rozstawiona z numerem czwartym. Polka w rankingu WTA zajmuje obecnie 60. miejsce, natomiast jej rywalka plasuje się na... 584. lokacie.

 

To jednak Zwonariowa dyktowała warunki gry od samego początku. W pierwszym secie dwukrotnie przełamała Fręch i objęła prowadzenie 4:0 w gemach. W dalszej fazie rywalizacji obie tenisistki wygrywały swoje serwisy, co skończyło się wynikiem 6:3.

 

Druga odsłona była o wiele bardziej wyrównana. Wystarczy powiedzieć, że żadnej zawodniczce nie udało się dokonać przełamania. To oznaczało konieczność rozegrania tie-breaka. W nim Rosjanka pokazała się z kapitalnej strony, wygrywając cztery piłki z rzędu. Fręch nie była w stanie dogonić przeciwniczki, zdobywając tylko punkt. Nasza singlistka musiała zatem pogodzić się z bolesną porażką i odpadnięciem z turnieju już na etapie kwalifikacji.

 

Wcześniej ze zmagań odpadła również Katarzyna Kawa. W drabince głównej turnieju ujrzymy natomiast Magdę Linette oraz Igę Świątek.

 

Magdalena Fręch - Wiera Zwonariowa 0:2 (3:6, 6:7 [1:7])

