Fatalne wieści, cała drużyna trafiła na izolację. Będzie paraliż igrzysk?

Zimowe

Igrzyska olimpijskie stoją pod znakiem nie tylko wydarzeń sportowych, ale i zdrowotnych. Tym razem chodzi o norawirusa rozprzestrzeniającego się we Włoszech, którego ofiarami padła reprezentacja Szwajcarii kobiet w hokeju na lodzie. Cała drużyna trafiła na izolację, a ich najbliższy mecz stanął pod znakiem zapytania.

Hokeistka w żółtym stroju narciarskim z numerem 19 stoi na lodowisku obok logo "Milano Cortina 2026" i kół olimpijskich.
fot. PAP
Hokeista na lodzie podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano Cortina 2026

Reprezentantki Szwajcarii dobrze zainaugurowały igrzyska we Włoszech. Helwetki na starcie pokonały po rzutach karnych Czeszki 4:3 mimo, że w regulaminowym czasie gry wróciły ze stanu 1:3. Po pierwszej kolejce plasują się na drugim miejscu w tabeli grupy A.

 

7 lutego wieczorem reprezentantki Szwajcarii miały rozegrać swoje drugie spotkanie na igrzyskach przeciwko obrończyniom tytułu, Kanadzie. Nie wiadomo czy dojdzie ono do skutku przez zakażenie norawirusem u jednej z zawodniczek.

 

W piątek 6 lutego Szwajcarski Komitet Olimpijski poinformował o zaistniałej sytuacji, przez co cała drużyna trafiła na izolację oraz opuściła ceremonię otwarcia igrzysk. Przez to mecz z Kanadyjkami stanął pod znakiem zapytania.

 

To drugi przypadek zakażenia norawirusem na igrzyskach. Wcześniej choroba dopadła hokejową reprezentację Finlandii. W tym przypadku ich najbliższe spotkanie zostało przełożone.

