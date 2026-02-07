FC Barcelona wydała komunikat w sprawie Superligi. Ostateczna decyzja

FC Barcelona ogłosiła w sobotę, że jej udział w projekcie Superligi dobiegł końca. Kataloński klub postanowił formalnie wycofać się z projektu.

- FC Barcelona niniejszym ogłasza, że dziś oficjalnie powiadomiła spółkę European Super League Company i kluby biorące udział w projekcie o wycofaniu się z projektu European Super League - brzmi komunikat na stronie klubu.

ZOBACZ TAKŻE: Był liderem Barcelony. Teraz ponownie przejdzie operację

Potwierdziło się to co mówił prezes klubu Joan Laporta kilka miesięcy temu podczas zgromadzenia Europejskiego Stowarzyszenia Klubów, gdzie deklarował chęć powrotu do UEFA i rezygnację z uczestnictwa w Superlidze.

Projekt Superligi powstał w 2021 roku z inicjatywy prezesa Realu Madryt Florentino Pereza. Pierwotnym założeniem Superligi miała być reforma piłki nożnej. jej skład weszło 12 drużyn założycielskich: Real Madryt, FC Barcelona, Atletico Madryt, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Juventus, AC Milan i Inter Mediolan. Spotkało się to jednak z ogromnym sprzeciwem kibiców, którzy zaczęli demonstrować publicznie swoje niezadowolenie, a także sankcjami ze strony UEFA.

Finalnie, kluby zaczęły wycofywać się krok po kroku. Przez długi czas oficjalne poparcie projektu wyrażały FC Barcelona i Real Madryt, organizacje najbardziej skonfliktowane z krajowymi związkami piłkarskimi. Po rezygnacji Barcelony jedynym klubem, który optuje za powstaniem Superligi i odłączeniem się od UEFA pozostał Real Madryt.

JZ, Polsat Sport