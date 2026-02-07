Finał Pucharu Polski siatkarek: PGE Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Transmisja meczu

PGE Budowlani Łódź pokonali ŁKS Commercecon Łódź 3:2 (1/8 finału), Lotto Chemika Police 3:1 (1/4 finału) i awansowali do turnieju finałowego. W półfinale niespodziewanie ograli obrońcę trofeum - DevelopRes Rzeszów 3:1.

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała we wcześniejszych rundach rozgrywek Pucharu Polski wyeliminował Moya Radomkę Radom 3:0 (1/8 finału), a także UNI Opole 3:1 (1/4 finału). W Elblągu wygrał w półfinale z pierwszoligową drużyną Netland MKS Kalisz 3:0.

Siatkarki Budowlanych dwukrotnie sięgnęły po Puchar Polski (2010, 2018), dwukrotnie też przegrywały w finale. BKS wygrywał to trofeum aż osiem razy (1979, 1988, 1989, 1990, 2004, 2006, 2009, 2024), a jedenaście razy przegrywał finałową batalię, będzie to więc już dwudziesty finał Pucharu Polski w historii tego klubu.

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski jest rozgrywany w dniach 7–8 lutego. Po raz drugi z rzędu gospodarzem imprezy jest Elbląg.

Transmisja finału Pucharu Polski siatkarek PGE Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała w niedzielę 8 lutego o godzinie 14.45 na Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go. Przedmeczowe studio o godzinie 14.30.