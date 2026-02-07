Koszmarny upadek na igrzyskach! Narta wypięła się w trakcie skoku

Do koszmarnego upadku doszło podczas zawodów w narciarstwie dowolnym w Livigno. W trakcie kwalifikacji sloepstyle'u Sarah Hoefflin odpięła się narta. Szwajcarka wykonywała wtedy obrót w powietrzu, więc nie mogła zareagować. Spadła z dużej wysokości, z impetem uderzając w podłoże.

Według wstępnych diagnoz 35-latce nic się nie stało. Niemal natychmiast się podniosła, ponownie zapięła narty i zjechała ze stoku.

Hoefflin to mistrzyni olimpijska w sloepstyle'u z igrzysk w Pjongczangu (2018) oraz srebrna medalistka mistrzostw świata w Engandynie (2025).

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo potrwają do 22 lutego.

