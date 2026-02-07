Koszmarny upadek na igrzyskach! Narta wypięła się w trakcie skoku

Do bardzo groźnej sytuacji doszło podczas trwających igrzysk olimpijskich we Włoszech. Szwajcarce Sarah Hoefflin podczas skoku wypięła się narta. 35-latka spadła na śnieg i uderzyła w niego głową.

Sarah Hoefflin upadła z wysokości

Do koszmarnego upadku doszło podczas zawodów w narciarstwie dowolnym w Livigno. W trakcie kwalifikacji sloepstyle'u Sarah Hoefflin odpięła się narta. Szwajcarka wykonywała wtedy obrót w powietrzu, więc nie mogła zareagować. Spadła z dużej wysokości, z impetem uderzając w podłoże.

 

Według wstępnych diagnoz 35-latce nic się nie stało. Niemal natychmiast się podniosła, ponownie zapięła narty i zjechała ze stoku. 

 

Hoefflin to mistrzyni olimpijska w sloepstyle'u z igrzysk w Pjongczangu (2018) oraz srebrna medalistka mistrzostw świata w Engandynie (2025).

 

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo potrwają do 22 lutego.

KP, Polsat Sport
