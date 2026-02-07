Koszmarny upadek na igrzyskach! Narta wypięła się w trakcie skoku
Do bardzo groźnej sytuacji doszło podczas trwających igrzysk olimpijskich we Włoszech. Szwajcarce Sarah Hoefflin podczas skoku wypięła się narta. 35-latka spadła na śnieg i uderzyła w niego głową.
Do koszmarnego upadku doszło podczas zawodów w narciarstwie dowolnym w Livigno. W trakcie kwalifikacji sloepstyle'u Sarah Hoefflin odpięła się narta. Szwajcarka wykonywała wtedy obrót w powietrzu, więc nie mogła zareagować. Spadła z dużej wysokości, z impetem uderzając w podłoże.
Według wstępnych diagnoz 35-latce nic się nie stało. Niemal natychmiast się podniosła, ponownie zapięła narty i zjechała ze stoku.
Hoefflin to mistrzyni olimpijska w sloepstyle'u z igrzysk w Pjongczangu (2018) oraz srebrna medalistka mistrzostw świata w Engandynie (2025).
Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo potrwają do 22 lutego.