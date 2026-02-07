Lewandowski dogonił Messiego! Przed nim już tylko Ronaldo

Piłka nożna

Robert Lewandowski ma za sobą bardzo dobre spotkanie ligowe z Mallorcą. Polak zdobył bramkę, a jego Barcelona wygrała 3:0. Dla kapitana naszej kadry narodowej było to 10. trafienie w tym sezonie La Liga. To oznacza, że dorównał on w pewnej statystyce Lionelowi Messiemu.

Robert Lewandowski w stroju FC Barcelony, cieszący się na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Robert Lewandowski świętuje kolejne trafienie dla Barcelony

Lewandowski w meczu z Mallorcą trafił do siatki w 29. minucie. Polak bardzo przytomnie zachował się w polu karnym i spokojnie wykończył sytuację. Bramka numer 10. w tym sezonie stała się faktem, a to oznacza, że 37-latek dogonił Messiego.

 

Profil OptaJose, który w serwisie X (dawniej Twitter) zajmuje się ciekawostkami statystycznymi ze świata hiszpańskiego futbolu, zamieścił post pokazujący, w jak elitarnym gronie jest polski napastnik.

 

- Robert Lewandowski strzelił 10 goli w La Liga w sezonie 2025/2026 i stał się trzecim piłkarzem, który w XXI wieku osiągnął dwucyfrową liczbę bramek w piętnastu kolejnych sezonach w pięciu najsilniejszych ligach Europy. Przed nim zrobili to Cristiano Ronaldo (16 sezonów) i Lionel Messi (15 sezonów) - czytamy we wpisie.

 

Lewandowski strzelił dla Barcelony już 114 goli. Do "Dumy Katalonii" trafił w 2022 roku z Bayernu Monachium. Dwucyfrową liczbę bramek w pojedynczych sezonach notował również w Borussii Dortmund.

IM, Polsat Sport
