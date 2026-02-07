Lewandowski dogonił Messiego! Przed nim już tylko Ronaldo

Lewandowski w meczu z Mallorcą trafił do siatki w 29. minucie. Polak bardzo przytomnie zachował się w polu karnym i spokojnie wykończył sytuację. Bramka numer 10. w tym sezonie stała się faktem, a to oznacza, że 37-latek dogonił Messiego.

Profil OptaJose, który w serwisie X (dawniej Twitter) zajmuje się ciekawostkami statystycznymi ze świata hiszpańskiego futbolu, zamieścił post pokazujący, w jak elitarnym gronie jest polski napastnik.

- Robert Lewandowski strzelił 10 goli w La Liga w sezonie 2025/2026 i stał się trzecim piłkarzem, który w XXI wieku osiągnął dwucyfrową liczbę bramek w piętnastu kolejnych sezonach w pięciu najsilniejszych ligach Europy. Przed nim zrobili to Cristiano Ronaldo (16 sezonów) i Lionel Messi (15 sezonów) - czytamy we wpisie.

Lewandowski strzelił dla Barcelony już 114 goli. Do "Dumy Katalonii" trafił w 2022 roku z Bayernu Monachium. Dwucyfrową liczbę bramek w pojedynczych sezonach notował również w Borussii Dortmund.

IM, Polsat Sport