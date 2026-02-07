Gdzie obejrzeć Magazyn #7Strefa?

Magazyn #7Strefa - 07.02. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Czas na kolejny Magazyn #7Strefa! Tym razem będzie on poświęcony rozgrywkom Tauron Pucharu Polski siatkarek. Transmisja TV i stream online Magazynu #7Strefa w sobotę od godz. 11:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.
W programie porozmawiamy głównie o tematach związanych z Tauron Pucharem Polski siatkarek. W dniach 7-8 lutego zostaną rozegrane najważniejsze mecze tych rozgrywek. Na sobotę zaplanowano półfinały, a w niedzielę zostanie rozegrany finał.
Tradycyjnie już Jakub Bednaruk przeanalizuje najlepsze i najbardziej kontrowersyjne akcje minionego tygodnia.
