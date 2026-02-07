Mamy nowego lidera PKO BP Ekstraklasy! Pięć bramek w Białymstoku

Mecz lepiej zaczęli goście. Już w dziewiątej minucie w dobrej sytuacji znalazł się Jesus Imaz, ale jego strzał zdołał zablokować w swoim polu karnym Marek Bartos. Zaledwie kilka chwil później gospodarze objęli prowadzenie; z rzutu wolnego dośrodkował Bartłomiej Wdowik, strzał głową Imaza obronił Ivan Brkić, ale nie zdołał utrzymać piłki w rękach, a dobitka Afimico Pululu była skuteczna.

Następnie tempo gry nieco siadło i choć to Jagiellonia dłużej miała piłkę, goście wyrównali. W 31. min po dośrodkowaniu Rodriguesa, Mbaye N'Diaye strzałem głową z bliska pokonał Abramowicza. Ten sam zawodnik powinien dać Motorowi tuż przed przerwą prowadzenie, ale jego uderzenie bramkarz Jagiellonii zdołał obronić.

Gospodarze rozstrzygnęli spotkanie w ostatnim kwadransie gry. W 72. min, po akcji Imaza i Pululu, pierwszego gola w barwach Jagiellonii zdobył Bazdar. Dwie minuty później sytuacji sam na sam z bramkarzem Motoru nie wykorzystał Bartosz Mazurek, ale niedługo potem Imaz pokazał, jak należy takie sytuacje kończyć, zdobywając gola technicznym uderzeniem nad interweniującym Brkicem.

Wynik ustalił w doliczonym czasie gry kapitan Białostoczan Taras Romanczuk, trafiając głową do bramki gości.

Jagiellonia Białystok - Motor Lublin 4:1 (1:1).

Bramki: 1:0 Afimico Pululu (13), 1:1 Mbaye N’Diaye (31), 2:1 Samed Bazdar (72), 3:1 Jesus Imaz (76), 4:1 Taras Romanczuk (90+2).

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek (82. Apostolos Konstantopoulos), Andy Pelmard, Bernardo Vital, Bartłomiej Wdowik (82. Guilherme Montoia) - Alejandro Pozo (59. Samed Bazdar), Taras Romanczuk, Bartosz Mazurek, Leiva Nahuel (59. Dawid Drachal) - Jesus Imaz (87. Leon Flach), Afimico Pululu.

Motor Lublin: Ivan Brkic - Paweł Stolarski, Marek Bartos, Herve Matthys (80. Bright Ede), Filip Luberecki - Mbaye N’Diaye, Bartosz Wolski, Sergi Samper (78. Jakub Łabojko), Ivo Rodrigues (78. Kacper Karasek), Fabio Ronaldo (68. Michał Król) - Karol Czubak (68. Renat Dadashov).

Żółta kartka - Jagiellonia Białystok: Jesus Imaz, Bartosz Mazurek. Motor Lublin: Herve Matthys.

Sędzia: Patryk Gryckiewicz (Toruń). Widzów: 14 176.

PAP