Finał dla siatkarek BKS. Ambitna postawa pierwszoligowca
Siatkarki Netland MKS Kalisz przegrały z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3 w rozegranym w Elblągu półfinale Tauron Pucharu Polski siatkarek. Pierwszoligowa drużyna z Kalisza, mimo ambitnej postawy, nie zdołała zagrozić ekipie z Tauron Ligi. W niedzielnym finale bielszczanki zmierzą się z PGE Budowlanymi Łódź.
Agata Michalewicz: Lepsza brzydka wygrana niż piękna porażka
Aleksandra Gryka: Ta wygrana jest zalążkiem prezentu, do którego zdmuchiwałam świeczki
Siatkarki z Kalisza rozpoczęły to spotkanie w wyraźną tremą i zanotowały fatalne otwarcie (0:7). Później miały lepsze momenty - asa posłała Oliwia Nastawska (4:10), później trzykrotnie zatrzymały bielszczanki blokiem (7:11). Siatkarki BKS, mając przewagę w ofensywie, kontrolowały jednak sytuację (7:14, 11:18). W końcówce kaliszanki obroniły cztery piłki setowe, a punktowy blok ekipy BKS ustalił wynik na 20:25.
Początek drugiej partii również dla bielszczanek (6:10). Siatkarki Netland MKS złapały kontakt, gdy asa posłała Veronica Allasia (10:11). Od połowy seta (14:16) wyraźnie przeważała jednak drużyna BKS, która szybko odskoczyła rywalkom (15:21) i miała sytuację pod kontrolą. Wynik na 20:25 ustaliła atakiem blok-aut Klaudia Nowakowska.
Otwarcie trzeciego seta dość zaskakujące - 6:1 dla Netland MKS. Kaliszanki prowadziły jeszcze 9:5, ale rywalki szybko odrobiły straty (9:9) i gra na pewien czas się wyrównała (14:14). Później górę wzięło doświadczenie siatkarek BKS i wynik zaczął się kształtować po myśli tej drużyny (15:18). Jeszcze w końcówce ekipa z Kalisza złapała kontakt (20:21), ale kluczowe akcje wygrała drużyna BKS. Martyna Borowczak zamknęła mecz skutecznym atakiem (21:25).
Najwięcej punktów: Anna Lewandowska (9), Saana Lindgren (9) - MKS; Aleksandra Gryka (12), Marta Orzyłowska (11), Martyna Borowczak (10), Kertu Laak (10) - BKS. MVP: Marta Orzyłowska (6/13 = 46% skuteczności w ataku + 1 as + 4 bloki).
Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek jest rozgrywany w dniach 7–8 lutego w Elblągu. W pierwszym półfinale PGE Budowlani Łódź pokonali DevelopRes Rzeszów 3:1. BKS po raz dwudziesty zagra w finale Pucharu Polski.
Netland MKS Kalisz – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3 (20:25, 20:25, 21:25)
MKS: Anna Lewandowska, Veronica Allasia, Aleksandra Deptuch, Sonia Kubacka, Saana Lindgren, Zuzanna Kuligowska – Nadia Łuszyńska (libero) oraz Oliwia Nastawska, Koleta Łyszkiewicz, Anna Bodasińska. Trener: Sebastian Devash.
BKS: Martyna Borowczak, Marta Orzyłowska, Kertu Laak, Klaudia Nowakowska, Aleksandra Gryka, Agata Michalewicz – Adriana Adamek (libero) oraz Zuzanna Suska (libero), Reka Bozoki-Szedmak, Martyna Podlaska. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.
