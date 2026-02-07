Finał dla siatkarek BKS. Ambitna postawa pierwszoligowca

Siatkarki z Kalisza rozpoczęły to spotkanie w wyraźną tremą i zanotowały fatalne otwarcie (0:7). Później miały lepsze momenty - asa posłała Oliwia Nastawska (4:10), później trzykrotnie zatrzymały bielszczanki blokiem (7:11). Siatkarki BKS, mając przewagę w ofensywie, kontrolowały jednak sytuację (7:14, 11:18). W końcówce kaliszanki obroniły cztery piłki setowe, a punktowy blok ekipy BKS ustalił wynik na 20:25.

Zobacz także: Polska siatkarka podjęła decyzję w sprawie reprezentacji! "Nie jestem w stanie"

Początek drugiej partii również dla bielszczanek (6:10). Siatkarki Netland MKS złapały kontakt, gdy asa posłała Veronica Allasia (10:11). Od połowy seta (14:16) wyraźnie przeważała jednak drużyna BKS, która szybko odskoczyła rywalkom (15:21) i miała sytuację pod kontrolą. Wynik na 20:25 ustaliła atakiem blok-aut Klaudia Nowakowska.

Otwarcie trzeciego seta dość zaskakujące - 6:1 dla Netland MKS. Kaliszanki prowadziły jeszcze 9:5, ale rywalki szybko odrobiły straty (9:9) i gra na pewien czas się wyrównała (14:14). Później górę wzięło doświadczenie siatkarek BKS i wynik zaczął się kształtować po myśli tej drużyny (15:18). Jeszcze w końcówce ekipa z Kalisza złapała kontakt (20:21), ale kluczowe akcje wygrała drużyna BKS. Martyna Borowczak zamknęła mecz skutecznym atakiem (21:25).

Najwięcej punktów: Anna Lewandowska (9), Saana Lindgren (9) - MKS; Aleksandra Gryka (12), Marta Orzyłowska (11), Martyna Borowczak (10), Kertu Laak (10) - BKS. MVP: Marta Orzyłowska (6/13 = 46% skuteczności w ataku + 1 as + 4 bloki).

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek jest rozgrywany w dniach 7–8 lutego w Elblągu. W pierwszym półfinale PGE Budowlani Łódź pokonali DevelopRes Rzeszów 3:1. BKS po raz dwudziesty zagra w finale Pucharu Polski.

Netland MKS Kalisz – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3 (20:25, 20:25, 21:25)

MKS: Anna Lewandowska, Veronica Allasia, Aleksandra Deptuch, Sonia Kubacka, Saana Lindgren, Zuzanna Kuligowska – Nadia Łuszyńska (libero) oraz Oliwia Nastawska, Koleta Łyszkiewicz, Anna Bodasińska. Trener: Sebastian Devash.

BKS: Martyna Borowczak, Marta Orzyłowska, Kertu Laak, Klaudia Nowakowska, Aleksandra Gryka, Agata Michalewicz – Adriana Adamek (libero) oraz Zuzanna Suska (libero), Reka Bozoki-Szedmak, Martyna Podlaska. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

WYNIKI PUCHARU POLSKI SIATKAREK