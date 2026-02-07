Nie miał wątpliwości. Chodzi o występ Twardosz

Twardosz w pierwszej serii skoczyła na odległość 96 m, co dawało 8. miejsce. W drugiej próbie udało się osiągnąć 93.5 m i ostatecznie skończyło się na 10. lokacie.

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowity rekord! Wywalczyła złoto olimpijskie w kapitalnym stylu

- Kiedy wychodziłem przed apartament to znalazłem polskiego grosza pod samochodem i pomyślałem, że to dobry znak. Wziąłem tego grosika na skocznie i powiedziałem dziewczynom, że to musi przynieść szczęście. Tak się właśnie stało - powiedział Fundanicz.

Dla Twardosz to najlepszy wynik w tym sezonie. Wcześniejszym było 12. miejsce w chińskim Zao.

- Jestem dumny i bardzo szczęśliwy, bo Ania zasłużyła na to. Spokojna, merytoryczna praca. Brawo Ania, brawo Marcin Bachleda, brawo Stefan Hula. Przynosi to efekty, ta praca w ciszy i w spokoju. Mam ogromną nadzieję, że kolejne kroki będą podobne do tych, które wykonali wielcy mistrzowie przed Anią zaczynając tutaj w Predazzo - dodał dyrektor sportowy PZN.

Konkurs na skoczni normalnej wygrała Norweżka Anna Odine Stroem. Druga była Słowenka Nika Prevc, a trzecie miejsce zajęła Nozomi Maruyama z Japonii.

IM, Polsat Sport