Niesamowity rekord! Wywalczyła złoto olimpijskie w kapitalnym stylu

Lollobrigida przed wyścigiem była wymieniana w gronie kandydatek do miejsca na podium. Cztery lata temu z Pekinu wróciła ze srebrnym medalem olimpijskim.

Włoszka przed ostatnią parą rywalizacji w Milano Ice Park była pewna medalu. Nie wiedziała tylko z jakiego będzie kruszcu. Mogły ją wyprzedzić tylko mistrzyni świata Holenderka Joy Beune i brązowa medalistka IO 2022 Kanadyjka Isabelle Weidemann. Obydwie pojechały poniżej swoich możliwości i zajęły, odpowiednio, czwarte i piąte miejsce.

Na 3000 m wystąpiły dwie podopieczne trenera Pawła Abratkiewicza, który prowadzi kadrę Kazachstanu. Nadieżda Morozowa była szósta, a Jelizawieta Gołubiewa - dziesiąta.

W sobotniej rywalizacji olimpijskiej zabrakło trzykrotnej złotej medalistki igrzysk Martiny Sablikovej. Jak poinformowało kierownictwo ekipy Czech, powodem absencji jest choroba. 38-letnia panczenistka ze względu na planowany występ zrezygnowała z funkcji chorążej. Osłabienie wymusiło na niej jednak także wycofanie się z jej koronnej konkurencji. Dla Czeszki to szóste, a zarazem ostatnie, zimowe igrzyska w karierze.



Polki nie startowały.

Wyniki:

1. Francesca Lollobrigida (Włochy) 3.54,28 - rekord olimpijski

2. Ragne Wiklund (Norwegia) 3.56,54

3. Valerie Maltais (Kanada) 3.56,93

4. Joy Beune (Holandia) 3.58,12

5. Isabelle Weidemann (Kanada) 3.59,24

6. Nadieżda Morozowa (Kazachstan) 4.01,20

7. Sandrine Tas (Belgia) 4.01,26

8. Marijke Groenewoud (Holandia) 4.01,35

9. Merel Conijn (Holandia) 4.01,65

10. Jelizawieta Gołubiewa (Kazachstan) 4.03,30

