Ogromny sukces Polaka! Rekord życiowy i drugi wynik na świecie

23-letni Kołodziejski poprawił wynikiem 2,30 rekord życiowy. Dotychczas najwyżej w karierze skoczył w styczniu we francuskim Hirson - 2,25. Polak atakował także wysokość 2,32, ale bez powodzenia.

Rezultat 2,30 daje mu przepustkę do udziału w halowych mistrzostwach świata w Toruniu (20-22 marca). Wynik Polaka z mityngu w Czechach jest drugim w tym roku na świecie. Wyżej, bo 2,22, skoczył tylko Rosjanin Danił Łysienko, ale zawodnicy z tego kraju z powodu agresji na Ukrainę są wykluczeni z międzynarodowych zawodów.

Największym osiągnięciem w dotychczasowej karierze Kołodziejskiego był brąz mistrzostw świata U-20 w 2021 roku w Nairobi. Podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w Tokio młody Polak odpadł w eliminacjach.

PAP