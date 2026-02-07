Ogromny sukces Polaka! Rekord życiowy i drugi wynik na świecie

Mateusz Kołodziejski skoczył wzwyż 2,30 na mityngu w czeskich Hustopecach i uzyskał minimum na halowe mistrzostwa świata w Toruniu. Polak wygrał rywalizację i zanotował drugi w tym roku wynik na świecie.

Lekkoatleta w biało-czerwonej koszulce z napisem "Polska" i "Kołodziejski" podnosi ręce w geście radości.
fot: PAP
Mateusz Kołodziejski

23-letni Kołodziejski poprawił wynikiem 2,30 rekord życiowy. Dotychczas najwyżej w karierze skoczył w styczniu we francuskim Hirson - 2,25. Polak atakował także wysokość 2,32, ale bez powodzenia.

 

Rezultat 2,30 daje mu przepustkę do udziału w halowych mistrzostwach świata w Toruniu (20-22 marca). Wynik Polaka z mityngu w Czechach jest drugim w tym roku na świecie. Wyżej, bo 2,22, skoczył tylko Rosjanin Danił Łysienko, ale zawodnicy z tego kraju z powodu agresji na Ukrainę są wykluczeni z międzynarodowych zawodów.

 

Największym osiągnięciem w dotychczasowej karierze Kołodziejskiego był brąz mistrzostw świata U-20 w 2021 roku w Nairobi. Podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w Tokio młody Polak odpadł w eliminacjach.

PAP
HALOWE MISTRZOSTWA ŚWIATAHALOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA W LEKKIEJ ATLETYCEHALOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA W TORUNIUINNELEKKOATLETYKAMATEUSZ KOŁODZIEJSKIMITYNG W HUSTOPECACHSKOK WZWYŻ
