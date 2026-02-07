Oleksiejczuk - Barriault. Skrót walki UFC (WIDEO)

Michał Oleksiejczuk (21-9) vs. Marc-Andre Barriault (17-10) to walka podczas gali UFC Fight Night 266. Skrót walki Oleksiejczuk - Barriault będzie dostępny tuż po jej zakończeniu.

Mężczyzna z brodą i krótkimi włosami, patrzący w kamerę, w tle ekran telewizora z widocznym obrazem.
fot. Instagram
Gala UFC Fight Night 266 będzie wyjątkowa dla polskich kibiców. Dość powiedzieć, że podczas wydarzenia największej organizacji MMA na świecie zawalczy aż troje reprezentantów Polski - Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk.

 

Jako trzeci swoje umiejętności zaprezentuje Michał Oleksiejczuk. Jego rywalem będzie Marc-Andre Barriault.

 

Czy Polak dopisze do swojego rekordu kolejne zwycięstwo w UFC?

Oleksiejczuk - Barriault. Skrót walki:

Skrót walki Oleksiejczuk - Barriault pojawi się w tym tekście tuż po zakończeniu pojedynku UFC.

