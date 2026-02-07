Oleksiejczuk - Barriault. Skrót walki UFC (WIDEO)
Michał Oleksiejczuk (21-9) vs. Marc-Andre Barriault (17-10) to walka podczas gali UFC Fight Night 266. Skrót walki Oleksiejczuk - Barriault będzie dostępny tuż po jej zakończeniu.
Gala UFC Fight Night 266 będzie wyjątkowa dla polskich kibiców. Dość powiedzieć, że podczas wydarzenia największej organizacji MMA na świecie zawalczy aż troje reprezentantów Polski - Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk.
UFC z udziałem trójki Polaków. Gdzie obejrzeć galę?
Jako trzeci swoje umiejętności zaprezentuje Michał Oleksiejczuk. Jego rywalem będzie Marc-Andre Barriault.
Czy Polak dopisze do swojego rekordu kolejne zwycięstwo w UFC?
Oleksiejczuk - Barriault. Skrót walki:
Skrót walki Oleksiejczuk - Barriault pojawi się w tym tekście tuż po zakończeniu pojedynku UFC.
