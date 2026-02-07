Oleksiejczuk - Barriault. Skrót walki UFC (WIDEO)

Gala UFC Fight Night 266 będzie wyjątkowa dla polskich kibiców. Dość powiedzieć, że podczas wydarzenia największej organizacji MMA na świecie zawalczy aż troje reprezentantów Polski - Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk.

UFC z udziałem trójki Polaków. Gdzie obejrzeć galę?

Jako trzeci swoje umiejętności zaprezentuje Michał Oleksiejczuk. Jego rywalem będzie Marc-Andre Barriault.

Czy Polak dopisze do swojego rekordu kolejne zwycięstwo w UFC?

Oleksiejczuk - Barriault. Skrót walki:

Skrót walki Oleksiejczuk - Barriault pojawi się w tym tekście tuż po zakończeniu pojedynku UFC.

Polsat Sport