Oleksiejczuk - Barriault. Wynik walki UFC. Kto wygrał?
Michał Oleksiejczuk (21-9) vs. Marc-Andre Barriault (17-10) to walka podczas gali UFC Fight Night 266. Kto wygrał walkę? Jaki był wynik walki?
Gala UFC Fight Night 266 będzie wyjątkowa dla polskich kibiców. Dość powiedzieć, że podczas wydarzenia największej organizacji MMA na świecie zawalczy aż troje reprezentantów Polski - Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk.
UFC z udziałem trójki Polaków. Gdzie obejrzeć galę?
Jako trzeci swoje umiejętności zaprezentuje Michał Oleksiejczuk. Jego rywalem będzie Marc-Andre Barriault.
Czy Polak dopisze do swojego rekordu kolejne zwycięstwo w UFC?
Oleksiejczuk - Barriault. Wynik walki UFC. Kto wygrał?
Wynik walki Oleksiejczuk - Barriault poznamy w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu. O tym, kto wygrał walkę, poinformujemy tuż po jej zakończeniu.Przejdź na Polsatsport.pl