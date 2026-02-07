PKO BP Ekstraklasa: Arka Gdynia - Legia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Piłkarze Legii Warszawa po raz drugi w tym roku grają pod wodzą trenera Marka Papszuna. Stołeczna drużyna w 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy mierzy się na wyjeździe z Arką Gdynia.

Zdaniem Papszuna Arka to drużyna własnego boiska, co dobitnie pokazują wyniki. Gdynianie na 21 zdobytych punktów w sezonie tylko jeden wywalczyli na terenie przeciwnika. Szkoleniowiec doskonale zna trenera rywali Dawida Szwargę z racji wspólnej pracy w Rakowie Częstochowa.

- Wiem, jakie ma podejście. A rywale wiedzą, jaki styl my preferujemy. To będą trochę bliźniacze sposoby gry, bratobójcza rywalizacja. Nałożą się na siebie systemy i zasady gry - opisał swoje odczucia.

W poprzedniej kolejce Arka miała zaplanowany wyjazdowy mecz z Radomiakiem. Z powodu awarii światła spotkanie zostało przełożone na inny termin. Legia z kolei przegrała u siebie z Koroną Kielce 1:2.

Arkę i Legię dzielą w tabeli zaledwie dwa miejsca i dwa punkty. Gdynianie zajmują 15. lokatę, ale są w zasięgu niżej klasyfikowanej stołecznej jedenastki.

Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

PAP, JC, Polsat Sport