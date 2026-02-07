PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia Rzeszów spotykają się w hitowym starciu 20. kolejki PlusLigi. W tabeli oba zespoły znajdują się w czołówce: czwarta ekipa z Podpromia traci pięć punktów do liderujących "Jurajskich Rycerzy".

Warta notuje świetną serię. Drużyna Michała Winiarskiego jest niepokonana od siedmiu meczów, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Resovia natomiast poprzednio odniosła wartościową wiktorię nad panującymi mistrzami Polski - Bogdanką LUK Lublin, ogrywając ich w pięciu setach.

To już czwarta bezpośrednia potyczka Zawiercia z Rzeszowem w tym sezonie. Wcześniej po dwa triumfy sięgnęła Warta (PlusLiga i Liga Mistrzów), a raz lepsza okazała się Resovia (Puchar Polski).

