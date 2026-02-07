PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów to hitowe spotkanie 20. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia Rzeszów spotykają się w hitowym starciu 20. kolejki PlusLigi. W tabeli oba zespoły znajdują się w czołówce: czwarta ekipa z Podpromia traci pięć punktów do liderujących "Jurajskich Rycerzy".

 

ZOBACZ TAKŻE: PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Transmisja TV i stream online

 

Warta notuje świetną serię. Drużyna Michała Winiarskiego jest niepokonana od siedmiu meczów, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Resovia natomiast poprzednio odniosła wartościową wiktorię nad panującymi mistrzami Polski - Bogdanką LUK Lublin, ogrywając ich w pięciu setach.

 

To już czwarta bezpośrednia potyczka Zawiercia z Rzeszowem w tym sezonie. Wcześniej po dwa triumfy sięgnęła Warta (PlusLiga i Liga Mistrzów), a raz lepsza okazała się Resovia (Puchar Polski).

 

JC, Polsat Sport
