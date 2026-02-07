0:3! Perugia rozbita w półfinale Pucharu Włoch siatkarzy

Turniej finałowy Coppa Italia jest rozgrywany w Unipol Arena w Casalecchio di Reno położonym w prowincji Bolonia w dniach 7–8 lutego. Grają w nim cztery drużyny Itas Trentino, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Rana Verona oraz Sir Susa Scai Perugia. Na sobotę zaplanowano półfinały, a w niedzielę zostanie rozegrany finał.





W pierwszym półfinale siatkarze Itas Trentino pokonali Gas Sales Bluenergy Piacenza 3:2. Drużyna z Trydentu zagrała bez kontuzjowanego Alessandro Michieletto. Wrócił natomiast Daniele Lavia, który w dwóch setach wchodził na zmiany. Przyjmujący borykał się z poważną kontuzją prawej ręki, której doznał jeszcze podczas przygotowań do mistrzostw świata.

W pierwszym secie wygrali 25:21, ale w drugim wyraźnie lepsi byli rywale (16:25). Ciekawy przebieg miała trzecia partia, w której Trentino prowadziło 21:15, rywale zdołali jednak odrobić straty przy zagrywkach Paolo Porro (21:21) i wygrali tę partię (23:25). Piacenza udanie rozpoczęła również kolejnego seta (4:7), ale podopieczni Marcelo Mendeza opanowali sytuację i wygrali 25:22. Byli również lepsi w tie-braku. Zakończyli mecz skutecznym atakiem (15:11) i zameldowali się w finale.

Wielkich emocji nie było natomiast w drugim półfinałowym starciu. Wicelider tabeli SuperLega - Rana Verona niespodziewanie dość zdecydowanie pokonał Sir Susa Scai Perugia 3:0.

Premierową odsłonę drużyna z Werony wygrała pewnie, mając przewagę w ataku i bloku. Wynik na 25:19 ustalił skutecznym atakiem Noumory Keita. W drugiej odsłonie ekipa z Werony nadal lepiej punktowała blokiem i zagrywką i znów wygrała dość pewnie 25:21. Perugia nie była już w stanie odwrócić losów tej konfrontacji. W trzeciej odsłonie siatkarze Rana Verona grali pewnie i skutecznie, przybliżając się do finału. Awans przypieczętował efektownie, bo asem serwisowym Rok Mozic (25:19). Kamil Semeniuk zdobył w tym spotkaniu sześć punktów dla pokonanej Perugii.

Półfinały Pucharu Włoch siatkarzy:

2026-02-07: Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3:2 (25:21, 16:25, 23:25, 25:22, 15:11) /półfinał

2026-02-07: Rana Verona – Sir Susa Scai Perugia 3:0 (25:19, 25:21, 25:19)/półfinał

2026-02-08: Itas Trentino – Rana Verona (niedziela, godzina 17.55; transmisja – Polsat Sport 3) /finał