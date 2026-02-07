Polscy łyżwiarze figurowi zakończyli rywalizację w konkursie drużynowym

Reprezentacja Polski zajęła ostatnie miejsce po występach solistów w programie krótkim w drużynowym konkursie w łyżwiarstwie figurowym w zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Biało-czerwoni, wraz z czterema innymi ekipami, zakończyli rywalizację.

Łyżwiarz figurowy wykonuje stanie na jednej ręce na lodowisku.
fot. PAP
Władimir Samojłow podczas swojego występu.

Program krótki solistów wygrał Japończyk Yuma Kaggijama - 108,67 pkt. Władimir Samojłow był dziewiąty (80,47). Wykonał wszystkie zaplanowane elementy w tym poczwórnego Salchowa, a jego wynik był lepszy o blisko 16 punktów niż podczas rozegranych dwa tygodnie temu mistrzostw Europy.

 

Dzień wcześniej solistka Jekaterina Kurakowa była dziewiąta i uzyskała rezultat zbliżony do swojego rekordu sezonu (58,08) - 57,76 punktów.

 

Z kolei ósme miejsce w programie krótkim par sportowych zajęli Julia Szczecinina i Michał Woźniak z rekordem życiowym 60,20 pkt, a 10. pozycję w tańcu rytmicznym par zajęli Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza, uzyskując najlepszy wynik w sezonie - 60,23 pkt.

 

Po raz pierwszy w historii igrzysk Polska uzyskała kwalifikację drużynową, na co składały się wieloletnie przygotowania zawodników różnych konkurencji.

 

Pięć najlepszych zespołów na półmetku zakwalifikowało się do finału. Są wśród nich USA, Japonia, Włochy, Kanada i Gruzja. Natomiast drużyny Francji, Korei Płd., Chin, Wielkiej Brytanii oraz Polski zakończyły rywalizację. Medale w tej konkurencji zostaną rozdane w niedzielę.

