Polscy łyżwiarze figurowi zakończyli rywalizację w konkursie drużynowym

Program krótki solistów wygrał Japończyk Yuma Kaggijama - 108,67 pkt. Władimir Samojłow był dziewiąty (80,47). Wykonał wszystkie zaplanowane elementy w tym poczwórnego Salchowa, a jego wynik był lepszy o blisko 16 punktów niż podczas rozegranych dwa tygodnie temu mistrzostw Europy.

ZOBACZ TAKŻE: Dobry występ Anny Twardosz na igrzyskach olimpijskich! Polka w najlepszej dziesiątce

Dzień wcześniej solistka Jekaterina Kurakowa była dziewiąta i uzyskała rezultat zbliżony do swojego rekordu sezonu (58,08) - 57,76 punktów.

Z kolei ósme miejsce w programie krótkim par sportowych zajęli Julia Szczecinina i Michał Woźniak z rekordem życiowym 60,20 pkt, a 10. pozycję w tańcu rytmicznym par zajęli Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza, uzyskując najlepszy wynik w sezonie - 60,23 pkt.

Po raz pierwszy w historii igrzysk Polska uzyskała kwalifikację drużynową, na co składały się wieloletnie przygotowania zawodników różnych konkurencji.

Pięć najlepszych zespołów na półmetku zakwalifikowało się do finału. Są wśród nich USA, Japonia, Włochy, Kanada i Gruzja. Natomiast drużyny Francji, Korei Płd., Chin, Wielkiej Brytanii oraz Polski zakończyły rywalizację. Medale w tej konkurencji zostaną rozdane w niedzielę.

IM, PAP