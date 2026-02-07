Przełamanie Lecha Poznań. Skromne zwycięstwo z Górnikiem Zabrze

Sobotnie starcie ofensywnie zaczęli Zabrzanie. Po mocnym uderzeniu Josemy z daleka musiał interweniować Bartosz Mrozek. Chwilę potem piłka nawet wpadła do bramki Lecha, ale okazało się, że Michał Rakoczym był na „spalonym” i gol nie został uznany.

W odpowiedzi mocno uderzył Patrik Walemark i bramkarz Górnika wybił piłkę na rzut rożny. Szwed dośrodkował z narożnika, piłkę podbił sprytnie jego rodak Leo Bengtsson, a formalności dopełnił głową trzeci piłkarz z tego kraju Mikael Ishak.

Zabrzanie nie potrafili potem sforsować szczelnej defensywy przyjezdnych. Udało się im to dwa razy. Strzał Sondre Lisetha z ostrego kąta obronił Mrozek, a Rakoczy z bliska spudłował.

Po zmianie zaatakowali gospodarze. Golkiper Lecha z wyraźnym trudem odbił piłkę po silnym strzale Patrika Hellebranda zza pola karnego. Poznaniacy też myśleli o zmianie wyniku na korzystniejszy. Szansę na to miał Luis Palma, próbujący też z dystansu zaskoczyć Marcela Łubika.

Zabrzanie nie stwarzali zagrożenia przed bramką rywali. Lech pozwalał gospodarzom na niewiele. Dopiero w 85. minucie Kamil Lukoszek zmusił do interwencji Mrozka.

Zaraz potem kropkę nad i powinien postawić po drugiej stronie boiska Yannick Agnero. Był dwa metry przed bramką Górnika i trafił w leżącego obrońcę Rafała Janickiego.

Kilka minut później półtoratysięczna grupa poznańskich kibiców cieszyła się ze swoją drużyną z kompletu punktów.

Obie drużyny zagrają niedługo ponownie, 4 marca w Poznaniu zmierzą się w ćwierćfinale Pucharu Polski.

Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:1 (0:1)

Bramki: Mikael Ishak 10

Górnik Zabrze: Marcel Łubik - Michal Sacek (62. Paweł Olkowski), Rafał Janicki, Josema, Erik Janza - Lukas Sadilek, Patrik Hellebrand, Michał Rakoczy (46. Borisław Rupanow) - Maksym Chłań (82. Mathias Sauer), Sondre Liseth, Brandon Domingues (46. Kamil Lukoszek, 89. Paweł Bochniewicz).

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Robert Gumny, Wojciech Mońka, Antonio Milić (46. Mateusz Skrzypczak), Michał Gurgul - Taofeek Ismaheel (58. Ali Gholizadeh), Antoni Kozubal, Pablo Rodriguez, Leo Bengtsson (77. Filip Jagiełło) - Patrik Walemark (58. Luis Palma), Mikael Ishak (82. Yannick Agnero).

Żółta kartka - Górnik Zabrze: Rafał Janicki. Lech Poznań: Mikael Ishak, Robert Gumny, Leo Bengtsson.

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław).

Widzów: 21 780.

IM, PAP