Puchar Polski siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

W dniach 7–8 lutego Elbląg gości cztery drużyny, które rywalizują w turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski siatkarek. Na sobotę zaplanowano półfinały, a w niedzielę zostanie rozegrany finał.

W pierwszym meczu półfinałowym siatkarki PGE Budowlanych Łódź niespodziewanie pokonały DevelopRes Rzeszów 3:1. Rzeszowianki nie obronią trofeum, które zdobyły przed rokiem również w Elblągu. Nagrodę MVP spotkania otrzymała Maja Storck, która zdobyła 23 punkty.

Wyniki meczów turnieju finałowego Pucharu Polski siatkarek 2026:

2026-02-07: DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź 1:3 (22:25, 25:19, 13:25, 18:25) /półfinał

2026-02-07: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Netland MKS Kalisz (sobota, godzina 18.00; transmisja – Polsat Sport 1) /półfinał

2026-02-08: PGE Budowlani Łódź – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała/Netland MKS Kalisz (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1) /finał.

