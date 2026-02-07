Rekordy toru na igrzyskach! Polak daleko w tyle na półmetku rywalizacji

Kolejność na trzech czołowych lokatach jest identyczna jak po pierwszym ślizgu. Langenhan w obu ustanowił rekord toru - najpierw 52,924, a następnie 52,902, co daje mu łączny czas 1.45,826. Niespełna 27-letni zawodnik jest wielokrotnym mistrzem świata, w tym dwukrotnie w jedynkach (2024, 2025).

Mueller traci do Niemca 0,162 s, a Fischnaller - 0,298.

Jedyny w stawce reprezentant Polski uzyskał łączny czas 1.49,008 (54,676 i 54,332), co oznacza, że ustępuje Langenhanowi o 3,182 s. Po pierwszym ślizgu Sochowicz plasował się na 23. miejscu, w kolejnym awansował o jedno.

Pozostałe ślizgi w Cortina Sliding Centre - trzeci i czwarty finałowy - zaplanowano na niedzielę.

W poprzednich igrzyskach, w 2022 roku w Pekinie, Sochowicz zajął 25. pozycję.

PAP