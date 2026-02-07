Rekordy toru na igrzyskach! Polak daleko w tyle na półmetku rywalizacji

Zimowe

Mateusz Sochowicz zajmuje 22. miejsce po dwóch ślizgach olimpijskiej rywalizacji saneczkarzy. W stawce 25 zawodników w Cortinie d'Ampezzo prowadzi bijący rekordy toru Niemiec Max Langenhan, przed Austriakiem Jonasem Muellerem i Włochem Dominikiem Fischnallerem.

Zawodnik sportów zimowych w kasku i kombinezonie jedzie na sankach.
fot: PAP
Mateusz Sochowicz

Kolejność na trzech czołowych lokatach jest identyczna jak po pierwszym ślizgu. Langenhan w obu ustanowił rekord toru - najpierw 52,924, a następnie 52,902, co daje mu łączny czas 1.45,826. Niespełna 27-letni zawodnik jest wielokrotnym mistrzem świata, w tym dwukrotnie w jedynkach (2024, 2025).

 

Mueller traci do Niemca 0,162 s, a Fischnaller - 0,298.

 

Jedyny w stawce reprezentant Polski uzyskał łączny czas 1.49,008 (54,676 i 54,332), co oznacza, że ustępuje Langenhanowi o 3,182 s. Po pierwszym ślizgu Sochowicz plasował się na 23. miejscu, w kolejnym awansował o jedno.

 

Pozostałe ślizgi w Cortina Sliding Centre - trzeci i czwarty finałowy - zaplanowano na niedzielę.

 

W poprzednich igrzyskach, w 2022 roku w Pekinie, Sochowicz zajął 25. pozycję.

PAP
IGRZYSKA OLIMPIJSKIEIGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2026INNEMATEUSZ SOCHOWICZSANECZKARSTWOSPORTY ZIMOWEZIMOWEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2026ZIOZIO 2026
