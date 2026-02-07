Sensacyjne rozstrzygnięcia w zjeździe. Faworyt bez medalu

Szwajcarski alpejczyk Franjo von Allmen został w Bormio mistrzem olimpijskim w zjeździe. Pozostałe miejsca na podium zajęli Włosi - drugi był Giovanni Franzoni, a trzeci Dominik Paris. To była pierwsza medalowa konkurencja igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Polacy nie startowali.

Zwycięstwo 24-letniego von Allmena nie jest niespodzianką. Młody Szwajcar jest aktualnym mistrzem świata w tej konkurencji, a w tym sezonie wygrał dwa zjazdy Pucharu Świata.

- Czuję się jak w filmie. Chyba to jeszcze do mnie nie dotarło. Będę mógł to ocenić dopiero za kilka dni, ale na igrzyskach olimpijskich z pewnością nie można sobie wyobrazić niczego lepszego - powiedział von Allmen.

Na wymagającej trasie Stelvio o 0,2 s wyprzedził swojego rówieśnika Franzoniego i o 0,5 Parisa, który w wieku 36 lat zdobył pierwszy medal olimpijski w karierze.

- To fantastyczne. Byłem dziś dość spokojny, tylko trochę się zdenerwowałem tuż przed startem. Wspaniale jest dzielić podium z Franjo i Dominikiem. Zwycięstwo w Kitzbuehel w tym sezonie i zdobycie medalu tutaj to coś niesamowitego - przyznał młodszy z Włochów.

- Jest idealnie. Próbowałem tak wiele razy... W tym sezonie nie zawsze byłem w szczytowej dyspozycji, ale robiłem postępy. To wspaniale móc tak jeździć na nartach na tak trudnym stoku - dodał Paris, który po raz piąty bierze udział w igrzyskach.

Wygrał 19 zawodów Pucharu Świata w zjeździe, ale w olimpijskich zmaganiach najwyżej był do tej pory... czwarty.

Bez medalu pozostał największy faworyt tej konkurencji - Szwajcar Marco Odermatt, który zajął czwarte miejsce, ze stratą 0,7 do von Allmena.

- Naprawdę czułem się bardzo dobrze. Nie wiem, co mógłbym zmienić, gdybym mógł wystartować jeszcze raz. Po prostu nie byłem wystarczająco szybki - przyznał lider Pucharu Świata i najlepszy alpejczyk ostatnich lat.

Szwajcarzy obronili olimpijski prymat w zjeździe. Przed czterema laty w Pekinie najlepszy był Beat Feuz, który już zakończył karierę.

W niedzielę w Cortinie d’Ampezzo w zjeździe będą rywalizowały kobiety.

PAP