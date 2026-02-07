Sobotnia gorączka igrzysk olimpijskich. Oto plan zawodów

W sobotę w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zostaną rozdane medale w pięciu konkurencjach. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja w męskim zjeździe w narciarstwie alpejskim. Tego dnia wystartuje kilkoro Polaków, ale bez większych szans na wysokie lokaty.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy przywiozą medale z ZIO? "Różne cuda się zdarzają"

Organizatorzy igrzysk postanowili rozpocząć olimpijskie zmagania mocnym akcentem. Jako pierwsi na podium staną alpejczycy rywalizujący w "królewskim" zjeździe. Faworytami na trudnej trasie Stelvio w Bormio będą Szwajcarzy Marco Odermatt i Franjo von Allmen, ale ta konkurencja w historii igrzysk przyniosła wiele niespodzianek. Początek rywalizacji, bez udziału Polaków, o godz. 11.30.

O 13.00 wystartują narciarki w biegu łączonym 10+10 km. Pierwszą część dystansu zawodniczki pokonają techniką klasyczną, a drugą - dowolną. Na liście zgłoszeń są cztery Polki: Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek i Monika Skinder.

Pierwszą konkurencją w łyżwiarstwie szybkim będzie rywalizacja kobiet na 3000 m, która rozpocznie się o godz. 16.00. Faworytkami są Holenderki, którym szyki mogą jednak pokrzyżować Kanadyjka Isabelle Weidemann czy Norweżka Ragne Wiklund. Groźna przed własną publicznością może być też Włoszka Francesca Lollobrigida. Polki nie startują.

W konkursie kobiecych skoków narciarskich na normalnym obiekcie (początek o godz. 18.45) największą faworytką jest zdecydowana liderka Pucharu Świata Słowenka Nika Prevc. W sobotę na skoczni w Predazzo zaprezentują się dwie Polki - Pola Bełtowska i Anna Twardosz.

Medale tego dnia odbiorą także snowboardziści w konkurencji Big Air, bez udziału Polaków.

Z pozostałych reprezentantów Polski startujących w sobotę pierwsze dwa ślizgi wykona saneczkarz Mateusz Sochowicz. Dokończenie tej konkurencji w niedzielę. W zawodach drużynowych w łyżwiarstwie figurowym Polacy stanowią tło dla rywali i w sobotę okazję do zaprezentowania umiejętności będzie miał tylko Władimir Samojłow w programie krótkim solistów. W późniejszych programach dowolnych w każdej z czterech konkurencji wystąpi tylko pięć najlepszych drużyn.

Do 22 lutego rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach.

PAP