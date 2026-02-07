Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie zostały już oficjalnie zainaugurowane, więc czas przyjrzeć się pierwszym rywalizacjom Biało-Czerwonych. Mowa m.in. o konkursie kobiet na skoczni normalnej w Predazzo z udziałem Anny Twardosz i Poli Bełtowskiej. Do tego bieg łączony w Tesero z Moniką Skinder i Elizą Rucką-Michałek oraz występ Władimira Samojłowa w zawodach drużynowych w łyżwiarstwie figurowym.

Gośćmi Macieja Kurzajewskiego będą brązowy medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z Soczi - Jan Szymański, dziennikarz sportowy i specjalista od sportów zimowych - Krzysztof Rawa oraz mistrzyni świata w narciarstwie freeride - Zuzanna Witych. Tytuł wywalczony przez naszą narciarkę kilka dni temu w Andorze pozostaje największym polskim sukcesem obecnej zimy w dyscyplinach nieolimpijskich.

W programie posłuchamy także rozmowy Marcina Lepy z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim po spotkaniu z przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry na temat organizacji w Polsce letnich igrzysk olimpijskich a Kinga Sylwestrzak przedstawi informacje ze wszystkich olimpijskich aren.

