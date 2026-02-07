Świetny występ Hubera w Japonii! Jego zespół przerwał koszmarną serię

"Wilki z Nagoi" ostatnio regularnie traciły punkty, zwłaszcza w starciach z ligowymi gigantami, takimi jak Osaka Bluteon czy Suntory Sunbirds Osaka. Sobotni mecz wyjazdowy był dla nich szansą na przełamanie po serii sześciu ligowych porażek z rzędu.

Ostatecznie drużyna Hubera pokonała rywali 3:1 (25:23, 18:25, 26:24, 25:22) po bardzo wyrównanym boju. Przypomnijmy, że polski środkowy występuje w Japonii od 2025 roku. Ze swoim zespołem wywalczył już Puchar Cesarza Japonii pod koniec minionego roku, a jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Emocje w Kędzierzynie-Koźlu! Tie-break wyłonił zwycięzcę

W sobotnim starciu Huber był mniej widoczny w ataku (2/7 - 28% skuteczności), ale tradycyjnie świetnie spisywał się w bloku. W tym elemencie zdobył aż cztery punkty, a łącznie zapisał na swoim koncie sześć "oczek".

W tej kolejce japońskich rozgrywek ligowych pauzuje zespół Bartosza Kurka (Tokio Great Bears), Wolfdogs Nagoya próbuje gonić czołówkę po fatalnej passie. Zadanie nie jest łatwe, bo w SV League poza zasięgiem wydają się być obrońcy tytułu - Suntory Sunbirds Osaka. Drużyna ta śrubuje niesamowitą serię 24 zwycięstw z rzędu. Warto wspomnieć, że w poprzednim sezonie barwy tego klubu reprezentował Aleksander Śliwka.