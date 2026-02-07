Świetny występ Hubera w Japonii! Jego zespół przerwał koszmarną serię
Siatkarze Wolfdogs Nagoya przełamali fatalną passę w japońskiej SV League. Zespół Norberta Hubera wygrał na wyjeździe z Voreas Hokkaido 3:1. Reprezentant Polski miał spory udział w tym sukcesie i imponował skuteczną grą w bloku.
"Wilki z Nagoi" ostatnio regularnie traciły punkty, zwłaszcza w starciach z ligowymi gigantami, takimi jak Osaka Bluteon czy Suntory Sunbirds Osaka. Sobotni mecz wyjazdowy był dla nich szansą na przełamanie po serii sześciu ligowych porażek z rzędu.
Ostatecznie drużyna Hubera pokonała rywali 3:1 (25:23, 18:25, 26:24, 25:22) po bardzo wyrównanym boju. Przypomnijmy, że polski środkowy występuje w Japonii od 2025 roku. Ze swoim zespołem wywalczył już Puchar Cesarza Japonii pod koniec minionego roku, a jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku.
ZOBACZ TAKŻE: Emocje w Kędzierzynie-Koźlu! Tie-break wyłonił zwycięzcę
W sobotnim starciu Huber był mniej widoczny w ataku (2/7 - 28% skuteczności), ale tradycyjnie świetnie spisywał się w bloku. W tym elemencie zdobył aż cztery punkty, a łącznie zapisał na swoim koncie sześć "oczek".
W tej kolejce japońskich rozgrywek ligowych pauzuje zespół Bartosza Kurka (Tokio Great Bears), Wolfdogs Nagoya próbuje gonić czołówkę po fatalnej passie. Zadanie nie jest łatwe, bo w SV League poza zasięgiem wydają się być obrońcy tytułu - Suntory Sunbirds Osaka. Drużyna ta śrubuje niesamowitą serię 24 zwycięstw z rzędu. Warto wspomnieć, że w poprzednim sezonie barwy tego klubu reprezentował Aleksander Śliwka.Przejdź na Polsatsport.pl