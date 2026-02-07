Syguła - Cachoeira. Wynik walki UFC. Kto wygrał?

Łukasz OstrowskiSporty walki

Klaudia Syguła (7-2) vs. Priscila Cachoeira (13-7) to walka podczas gali UFC Fight Night 266. Kto wygrał walkę? Jaki był wynik walki?

Kobieta w czarnej bluzie z kapturem i białych spodniach siedzi na łóżku, trzymając w ręku dokument z logo UFC.
fot. Instagram
Syguła - Cachoeira. Wynik walki UFC. Kto wygrał walkę Syguła - Cachoeira?

Gala UFC Fight Night 266 będzie wyjątkowa dla polskich kibiców. Dość powiedzieć, że podczas wydarzenia największej organizacji MMA na świecie zawalczy aż troje reprezentantów Polski - Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk.

 

UFC z udziałem trójki Polaków. Gdzie obejrzeć galę?

 

Jako pierwsza swoje umiejętności zaprezentuje Klaudia Syguła. Jej rywalką będzie Priscila Cachoeira.

 

Czy Polka dopisze do swojego rekordu kolejne zwycięstwo w UFC?

Syguła - Cachoeira. Wynik walki UFC. Kto wygrał?

Wynik walki Klaudia Syguła vs. Priscila Cachoeira poznamy w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu. O tym, kto wygrał walkę, poinformujemy tuż po jej zakończeniu.

