Syguła - Cachoeira. Wynik walki UFC. Kto wygrał?
Klaudia Syguła (7-2) vs. Priscila Cachoeira (13-7) to walka podczas gali UFC Fight Night 266. Kto wygrał walkę? Jaki był wynik walki?
Gala UFC Fight Night 266 będzie wyjątkowa dla polskich kibiców. Dość powiedzieć, że podczas wydarzenia największej organizacji MMA na świecie zawalczy aż troje reprezentantów Polski - Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk.
UFC z udziałem trójki Polaków. Gdzie obejrzeć galę?
Jako pierwsza swoje umiejętności zaprezentuje Klaudia Syguła. Jej rywalką będzie Priscila Cachoeira.
Czy Polka dopisze do swojego rekordu kolejne zwycięstwo w UFC?
Wynik walki Klaudia Syguła vs. Priscila Cachoeira poznamy w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu. O tym, kto wygrał walkę, poinformujemy tuż po jej zakończeniu.