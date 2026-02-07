Gala UFC Fight Night 266 będzie wyjątkowa dla polskich kibiców. Dość powiedzieć, że podczas wydarzenia największej organizacji MMA na świecie zawalczy aż troje reprezentantów Polski - Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk.

UFC z udziałem trójki Polaków. Gdzie obejrzeć galę?

Jako pierwsza swoje umiejętności zaprezentuje Klaudia Syguła. Jej rywalką będzie Priscila Cachoeira.

Czy Polka dopisze do swojego rekordu kolejne zwycięstwo w UFC?

Syguła - Cachoeira. Wynik walki UFC. Kto wygrał?

Wynik walki Klaudia Syguła vs. Priscila Cachoeira poznamy w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu. O tym, kto wygrał walkę, poinformujemy tuż po jej zakończeniu.