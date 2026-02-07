TAURON Puchar Polski: KS Developres Rzeszów - PGE Budowlani Łódź. Relacja live i wynik na żywo
KS Developres Rzeszów i PGE Budowlani Łódź zmierzą się w półfinale TAURON Pucharu Polski siatkarek. Kto będzie górą w tym starciu? Relacja live i wynik na żywo meczu KS Developres Rzeszów - PGE Budowlani Łódź od godz. 14:45 na Polsatsport.pl.
Czas na pierwszy z dwóch półfinałów TAURON Pucharu Polski siatkarek! W premierowym starciu na parkiet wyjdą zawodniczki Developresu Rzeszów i PGE Budowlanych Łódź. Przed nami emocjonująca rywalizacja, z której górą może wyjść tylko jedna drużyna.
Developres ma za sobą świetną passę 14 wygranych z rzędu. Rzeszowianki nie przegrały meczu od grudnia i nie zamierzają na tym poprzestawać.
Nieco większe problemy ma z kolei zespół PGE Budowlanych Łódź, który przegrał dwa spotkania z rzędu, choć rywalami był mocne zespoły z Novary i Stambułu. W ostatnim bezpośrednim starciu z rzeszowiankami musiały jednak uznać wyższość rywalek i będą chciały odrobić tamtą porażkę w znacznie ważniejszym półfinale TAURON Pucharu Polski.
