Czas na pierwszy z dwóch półfinałów TAURON Pucharu Polski siatkarek! W premierowym starciu na parkiet wyjdą zawodniczki Developresu Rzeszów i PGE Budowlanych Łódź. Przed nami emocjonująca rywalizacja, z której górą może wyjść tylko jedna drużyna.

Developres ma za sobą świetną passę 14 wygranych z rzędu. Rzeszowianki nie przegrały meczu od grudnia i nie zamierzają na tym poprzestawać.

Nieco większe problemy ma z kolei zespół PGE Budowlanych Łódź, który przegrał dwa spotkania z rzędu, choć rywalami był mocne zespoły z Novary i Stambułu. W ostatnim bezpośrednim starciu z rzeszowiankami musiały jednak uznać wyższość rywalek i będą chciały odrobić tamtą porażkę w znacznie ważniejszym półfinale TAURON Pucharu Polski.

Relacja live i wynik na żywo meczu KS Developres Rzeszów - PGE Budowlani Łódź od godz. 14:45 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport