Szalona końcówka w Gdyni! Legia odrobiła dwa gole w doliczonym czasie gry

Dla Arki był to pierwszy w tym roku mecz w PKO BP Ekstraklasie, bowiem zaplanowana w poprzedniej kolejce konfrontacja z Radomiakiem Radom została odwołana z powodu awarii oświetlenia na stadionie rywali. Legia w debiucie trenera Marka Papszuna przegrała u siebie z Koroną Kielce 1:2.

Gdynianie objęli prowadzenie w 26. minucie. Dośrodkowanie z rzutu wolnego Sebastiana Kerka, przy biernej postawie defensorów gości, przeciął Michał Marcjanik, który strzałem głową wbił piłkę do siatki. Był to jedyny strzał "Żółto-Niebieskich" w pierwszej połowie.

W 58. minucie było już 2:0 dla Arki. Kerk przejął fatalne podanie Ermala Krasniqiego, zagrał do Rusyna, który wbiegł w pola karne i po raz drugi pokonał Kacpra Tobiasza. Na tym nie koniec nieszczęść przyjezdnych, bowiem z powodu kontuzji murawę musiał opuścić, wprowadzony wcześniej z ławki, Paweł Wszołek.

Gdynianie, chociaż nic na to nie wskazywało, dali sobie odebrać zwycięstwo. Do siatki gospodarzy w 90. oraz 95. minucie gry trafił Colak. Były to niemal identyczne gole strzelone głową po centrach Krasniqiego z rzutów rożnych.

Arka Gdynia - Legia Warszawa 2:2 (1:0)

Bramki: Michał Marcjanik 26; Nazariy Rusyn 58 - Antonio Colak 90, 90+5.

Arka: Damian Węglarz - Serafin Szota, Michał Marcjanik, Dawid Gojny - Kamil Jakubczyk (81. Luis Perea Hernandez) - Marc Navarro, Sebastian Kerk (81. Joao Oliveira), Aurelien Nguiamba, Tornike Gaprindashvili (63. Dawid Kocyła) - Nazariy Rusyn (71. Patryk Szysz), Eduardo David Espiau Hernandez (63. Vladislavs Gutkovskis).

Legia: Kacper Tobiasz - Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak, Radovan Pankov - Ermal Krasniqi, Bartosz Kapustka (69. Wojciech Urbański), Damian Szymański, Arkadiusz Reca [46. Paweł Wszołek (62. Samuel Kovacik)] - Vahan Bichakhchyan (61. Jakub Żewłakow), Mileta Rajovic, Kacper Urbański (74. Antonio Colak).

Żółte kartki: Michał Marcjanik - Rafał Augustyniak, Radovan Pankov, Kamil Piątkowski, Antonio Colak, Ermal Krasniqi.

Sędziował: Wojciech Myć (Polska).

ŁO, PAP