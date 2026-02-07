UFC z udziałem Oleksiejczuka, Wikłacza oraz Syguły. Wyniki i skróty gali na żywo

Gala UFC Vegas 113 zapowiada się niezwykle interesująco, zwłaszcza że do oktagonu wejdzie aż troje reprezentantów Polski. Już na początku wydarzenia, około godziny 23:00, o swoje drugie zwycięstwo w organizacji powalczy Klaudia Syguła. Czeka ją trudne zadanie, bowiem jej rywalką będzie znacznie bardziej doświadczona Brazylijka, Priscila Cachoeira. Warto jednak dodać, że "Zombie Girl" przegrała trzy z czterech ostatnich pojedynków.

Tuż po walce kobiet, swój drugi pojedynek w największej organizacji MMA na świecie stoczy Jakub Wikłacz. Co ciekawe, jego przeciwnik miał spore problemy na ważeniu. Muin Gafurov wniósł na wagę 141 funtów (ok. 64 kg), znacznie przekraczając limit, przez co będzie musiał oddać rywalowi 25% swojej gaży.

Jako ostatni z Biało-Czerwonych w oktagonie zamelduje się Michał Oleksiejczuk. Polak zmierzy się z Kanadyjczykiem Markiem-Andre Barriaultem. "Husarz" jest w dobrej formie - w poprzednim występie efektownie pokonał Geralda Meerschaerta przez TKO już w pierwszej rundzie.

Karta walk UFC Vegas 113:

Walka wieczoru:

135 lb: Mario Bautista (16-3) vs. Vinicius Oliveira (23-3)

Karta główna (od godziny 02:00):

125 lb: Amir Albazi (17-2) vs. Kyoji Horiguchi (35-5)

265 lb: Rizvan Kuniev (12-3-1) vs. Jailton Almeida (22-4)

185 lb: Michał Oleksiejczuk (21-9) vs. Marc-Andre Barriault (17-10)

135 lb: Farid Basharat (14-0) vs. Jean Matsumoto (17-1)

205 lb: Dustin Jacoby (21-9-1) vs. Julius Walker (7-1)

Karta wstępna (od godziny 23:00):

170 lb: Daniil Donchenko (13-2) vs. Alex Morono (24-12, 1NC)

115 lb: Bruna Brasil (11-5-1) vs. Ketlen Souza (15-6)

135 lb: Said Nurmagomedov (18-5) vs. Javid Basharat (14-2)

125 lb: Wang Cong (8-1) vs. Eduarda Moura (12-1)

135 lb: Muin Gafurov (20-6) vs. Jakub Wikłacz (17-3-2)

135 lb: Klaudia Syguła (7-2) vs. Priscila Cachoeira (13-7)

Gala UFC Fight Night 266 z udziałem trójki Polaków w sobotę. Początek od godziny 23:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport