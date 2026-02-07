Wielkie wzmocnienie Legii. Papszun tylko na to czekał

Piłka nożna

Legia Warszawa czeka na wzmocnienie w postaci transferu napastnika. W międzyczasie nadeszły wieści o wielkim powrocie do warszawskiej drużyny. Do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy zgłoszono wracającego po długotrwałej kontuzji Jeana-Pierre’a Nsame.

Portret trenera Marka Papszuna w czapce i okularach, z szerokim uśmiechem.
fot. PAP
Marek Papszun

Jean-Pierre Nsame po fantastycznym początku sezonu doznał kontuzji ścięgna Achillesa, która wykluczyła go z gry na wiele miesięcy. Ostatnio media informowały o zakończeniu rehabilitacji i powrocie Kameruńczyka do pełnego treningu z zespołem. Potwierdził to również Marek Papszun na konferencji prasowej przed meczem z Arką Gdynia.

 

Wygląda na to, że powrót Nsame zaczyna się materializować. Dziennikarz "90minut.pl" Paweł Mogielnicki poinformował na swoim profilu na platformie X, że 32-latek został zgłoszony przez Legię do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy.

 

Oznacza to, że Nsame stanie się trzecim napastnikiem w talii Marka Papszuna, co może ucieszyć kibiców Legii, pamiętających jego dobrą dyspozycję sprzed kontuzji oraz dramatyczną formę Milety Rajovicia i Antonio Colaka - pozostałych snajperów Legii.

 

Legia Warszawa najbliższe spotkanie zagra na wyjeździe z Arką Gdynia. Mecz odbędzie się w sobotę 7 lutego o 14:45.

JZ, Polsat Sport
EKSTRAKLASAJEAN-PIERRE NSAMELEGIAMAREK PAPSZUNPIŁKA NOŻNA
