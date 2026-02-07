Wikłacz - Gafurov. Skrót walki UFC (WIDEO)
Jakub Wikłacz (17-3-2) vs. Muin Gafurov (20-6) to walka podczas gali UFC Fight Night 266. Skrót walki Wikłacz - Gafurov będzie dostępny tuż po jej zakończeniu.
Wikłacz - Gafurov. Skrót walki UFC (WIDEO)
Gala UFC Fight Night 266 będzie wyjątkowa dla polskich kibiców. Dość powiedzieć, że podczas wydarzenia największej organizacji MMA na świecie zawalczy aż troje reprezentantów Polski - Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk.
UFC z udziałem trójki Polaków. Gdzie obejrzeć galę?
Jako drugi swoje umiejętności zaprezentuje Jakub Wikłacz. Jego rywalem będzie Muin Gafurov.
Czy Polak dopisze do swojego rekordu kolejne zwycięstwo w UFC?
Wikłacz - Gafurov. Skrót walki:
Skrót walki Wikłacz - Gafurov pojawi się w tym tekście tuż po zakończeniu pojedynku UFC.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Vitali Burlak - Michał Kuźniak. Skrót walki