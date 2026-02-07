Wikłacz - Gafurov. Skrót walki UFC (WIDEO)

Sporty walki

Jakub Wikłacz (17-3-2) vs. Muin Gafurov (20-6) to walka podczas gali UFC Fight Night 266. Skrót walki Wikłacz - Gafurov będzie dostępny tuż po jej zakończeniu.

Młody mężczyzna w czarnej bluzie z kapturem stoi przed budynkiem z napisem UFC Performance Institute.
fot. Instagram
Gala UFC Fight Night 266 będzie wyjątkowa dla polskich kibiców. Dość powiedzieć, że podczas wydarzenia największej organizacji MMA na świecie zawalczy aż troje reprezentantów Polski - Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk.

 

UFC z udziałem trójki Polaków. Gdzie obejrzeć galę?

 

Jako drugi swoje umiejętności zaprezentuje Jakub Wikłacz. Jego rywalem będzie Muin Gafurov.

 

Czy Polak dopisze do swojego rekordu kolejne zwycięstwo w UFC?

Wikłacz - Gafurov. Skrót walki:

Skrót walki Wikłacz - Gafurov pojawi się w tym tekście tuż po zakończeniu pojedynku UFC.

