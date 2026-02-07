Wikłacz - Gafurov. Wynik walki UFC. Kto wygrał?
Jakub Wikłacz (17-3-2) vs. Muin Gafurov (20-6) to walka podczas gali UFC Fight Night 266. Kto wygrał walkę? Jaki był wynik walki?
Gala UFC Fight Night 266 będzie wyjątkowa dla polskich kibiców. Dość powiedzieć, że podczas wydarzenia największej organizacji MMA na świecie zawalczy aż troje reprezentantów Polski - Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk.
UFC z udziałem trójki Polaków. Gdzie obejrzeć galę?
Jako drugi swoje umiejętności zaprezentuje Jakub Wikłacz. Jego rywalem będzie Muin Gafurov.
Czy Polak dopisze do swojego rekordu kolejne zwycięstwo w UFC?
Wynik walki Wikłacz - Gafurov poznamy w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu. O tym, kto wygrał walkę, poinformujemy tuż po jej zakończeniu.
