Magdalena Fręch wróciła do rywalizacji po dwutygodniowej przerwie. Poprzednio Polka występowała w wielkoszlemowym Australian Open, gdzie dotarła do drugiej rundy, przegrywając z Włoszką Jasmine Paolini.

Teraz Fręch przeniosła się do Doha. Pochodząca z Łodzi tenisistka bierze udział w kwalifikacjach do turnieju rangi WTA 1000. Rozstawiona z "4" Polka przebrnęła pierwszą fazę, zwyciężając 7:5, 6:0 nad Turczynką Berfu Cengiz.

Fręch dzieli zatem jeden mecz od awansu do głównej drabinki katarskiej imprezy. O miejsce tam mierzy się z Rosjanką Wierą Zwonariową. Ta w swoim pierwszym starciu odprawiła Chinkę Shuai Zhang (6:3, 6:3).

Dotychczas Fręch i Zwonariowa stanęły po dwóch stronach siatki raz. W 2021 roku, podczas zmagań WTA 125 w Concord, górą wynikiem 7:5, 6:3 była reprezentantka Polski.

JC, Polsat Sport