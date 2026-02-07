Wyjaśniła się przyszłość Urbana! "Innej decyzji być nie mogło"

Syn selekcjonera reprezentacji Polski trafił do Widzewa w kwietniu 2024 roku. Od tamtej pory dał się poznać jako solidny fachowiec, pod wodzą którego łódzka młodzież czyni duże postępy. Świadczą o tym wyniki grup młodzieżowych oraz fakt, że coraz więcej nastolatków trafia pod skrzydła pierwszej ekipy, która rywalizuje w PKO BP Ekstraklasie.

Urban jako dyrektor sportowy Akademii Widzewa zbiera pochlebne recenzje, toteż klub postanowił przedłużyć z nim kontrakt aż do 2029 roku.

- Przez ostatnie półtora roku w Widzewie Piotr Urban dał się poznać jako profesjonalista. Doceniamy jego dotychczasową pracę i wierzymy, że Akademia Widzewa będzie pod jego wodzą rosła w siłę. Młodzież to przyszłość, dlatego rozwój Akademii jest dla nas szczególnie ważny. Do tego potrzebni są nam kompetentni pracownicy, z którymi łączy nas wspólna wizja rozwoju. Taką osobą jest Piotrek i właśnie z tego powodu zdecydowaliśmy się przedłużyć z nim kontrakt - zaznaczył prezes klubu, Michał Rydz, cytowany przez oficjalną stronę Widzewa.

Wspomniane słowa nie są rzucane na wiatr, ponieważ Widzew planuje kolejne inwestycje związane ze szkoleniem młodzieży. Mowa o rozbudowie infrastruktury. To jeden z czynników, który przekonał Urbana do pozostania.

- Jestem bardzo zadowolony z tego, że zostaję w Widzewie na dłużej. Uważam, że obecnie jest to świetne miejsce do rozwoju klubowej Akademii. Już wcześniej widziałem, jaki klub ma potencjał, a mój pobyt tutaj tylko mnie w tym utwierdził. Widzę, jaki wkład klub ma w rozwój Akademii poprzez sprowadzanie do niej pracowników oraz inwestowanie w nowe technologie. Do tego dochodzi powstający ośrodek w Bukowcu. Patrząc na wszystko i na fakt, że wraz z żoną czuję się w Łodzi bardzo dobrze, moja chęć do przedłużenia współpracy była oczywista - przyznał.

Urban w przeszłości pracował m.in. w hiszpańskiej Osasunie oraz w grupach młodzieżowych Legii Warszawa. Był również członkiem sztabu reprezentacji Polski do lat 21. Od wielu lat jest także cenionym ekspertem oraz komentatorem, m.in. w Polsacie Sport.

