Zimowe Igrzyska Olimpijskie w niedzielę 08.02. Kiedy starty Polaków?

Zimowe

Kiedy starty Polaków w niedzielę? O której godzinie? Sprawdź, jak wygląda plan startów polskich sportowców na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026.

Uśmiechnięta zawodniczka w białym kasku i goglach narciarskich, ubrana w żółto-biały strój narciarski z rękawicami.
fot. PAP
Aleksandra Król-Walas

W niedzielę w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo największym zainteresowaniem kibiców Biało-Czerwonych będzie się zapewne cieszył snowboard, gdzie w slalomie gigancie równoległym wystartuje polska nadzieja medalowa Aleksandra Król-Walas.

 

W tym sezonie trzykrotnie stała na podium zawodów Pucharu Świata i jest zaliczana do światowej czołówki. Od godz. 9 zaplanowane są kwalifikacje, natomiast wyścig finałowy rozpocznie się o godz. 14.29.

 

W slalomie gigancie wystąpi także Oskar Kwiatkowski, który 19 lutego 2023 w gruzińskim Bakuriani wywalczył tytuł mistrza świata.

 

W niedzielę na trasach biegowych wystąpią Sebastian Bryja i Dominik Bury. Panowie będą rywalizowali w biegu łączonym 10+10 km, pierwsza runda będzie rozegrana techniką klasyczną, druga dowolną.

 

W sztafecie biathlonowej mieszanej 4x6 km wystąpią Konrad Badacz, Jan Guńka, Natalia Sidorowicz i Kamila Żuk. Start o godz. 14.05, Polacy otrzymali 13 numer startowy.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w niedzielę 08.02. Kiedy starty Polaków?

snowboard

 

9.00 slalom gigant równoległy K, kwalifikacje (Maria Bukowska-Chyc, Aleksandra Król-Walas)
9.30 slalom gigant równoległy M, kwalifikacje (Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk)
13.00 slalom gigant równoległy K, 1/8 finału
13.24 slalom gigant równoległy M, 1/8 finału
13.48 slalom gigant równoległy K, ćwierćfinały
14.00 slalom gigant równoległy M, ćwierćfinały
14.12 slalom gigant równoległy K, półfinały
14.19 slalom gigant równoległy M, półfinały
14.26 slalom gigant równoległy K, o brązowy medal
14.29 slalom gigant równoległy K, finał
14.36 slalom gigant równoległy M, o brązowy medal
14.39 slalom gigant równoległy M, finał

 

biegi narciarskie

 

12.30 bieg łączony 10+10 km M (Sebastian Bryja, Dominik Bury)

 

biathlon

 

14.05 sztafeta 4x6 km MIX (Konrad Badacz, Jan Guńka, Kamila Żuk, Natalia Sidorowicz)

 

saneczkarstwo 

 

17.00 jedynki M, 3. ślizg (Mateusz Sochowicz)
18.34 jedynki M, 4. ślizg

Przejdź na Polsatsport.pl
ZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Maciej Maciusiak: Przyjechaliśmy tutaj walczyć o jak najlepsze lokaty
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 