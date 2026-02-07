W niedzielę w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo największym zainteresowaniem kibiców Biało-Czerwonych będzie się zapewne cieszył snowboard, gdzie w slalomie gigancie równoległym wystartuje polska nadzieja medalowa Aleksandra Król-Walas.

W tym sezonie trzykrotnie stała na podium zawodów Pucharu Świata i jest zaliczana do światowej czołówki. Od godz. 9 zaplanowane są kwalifikacje, natomiast wyścig finałowy rozpocznie się o godz. 14.29.

W slalomie gigancie wystąpi także Oskar Kwiatkowski, który 19 lutego 2023 w gruzińskim Bakuriani wywalczył tytuł mistrza świata.

W niedzielę na trasach biegowych wystąpią Sebastian Bryja i Dominik Bury. Panowie będą rywalizowali w biegu łączonym 10+10 km, pierwsza runda będzie rozegrana techniką klasyczną, druga dowolną.

W sztafecie biathlonowej mieszanej 4x6 km wystąpią Konrad Badacz, Jan Guńka, Natalia Sidorowicz i Kamila Żuk. Start o godz. 14.05, Polacy otrzymali 13 numer startowy.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w niedzielę 08.02. Kiedy starty Polaków?

snowboard

9.00 slalom gigant równoległy K, kwalifikacje (Maria Bukowska-Chyc, Aleksandra Król-Walas)

9.30 slalom gigant równoległy M, kwalifikacje (Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk)

13.00 slalom gigant równoległy K, 1/8 finału

13.24 slalom gigant równoległy M, 1/8 finału

13.48 slalom gigant równoległy K, ćwierćfinały

14.00 slalom gigant równoległy M, ćwierćfinały

14.12 slalom gigant równoległy K, półfinały

14.19 slalom gigant równoległy M, półfinały

14.26 slalom gigant równoległy K, o brązowy medal

14.29 slalom gigant równoległy K, finał

14.36 slalom gigant równoległy M, o brązowy medal

14.39 slalom gigant równoległy M, finał

biegi narciarskie

12.30 bieg łączony 10+10 km M (Sebastian Bryja, Dominik Bury)

biathlon

14.05 sztafeta 4x6 km MIX (Konrad Badacz, Jan Guńka, Kamila Żuk, Natalia Sidorowicz)

saneczkarstwo

17.00 jedynki M, 3. ślizg (Mateusz Sochowicz)

18.34 jedynki M, 4. ślizg