Znamy rozstrzygnięcia w biegu łączonym na igrzyskach olimpijskich. Debiutanckie złoto dla Szwedki

26-letnia Karlsson, mistrzyni świata na 50 km z 2025 roku, po raz pierwszy triumfowała w igrzyskach olimpijskich. Cztery lata temu w Pekinie wywalczyła tylko brąz ze sztafetą.

Sobotnią rywalizację wygrała w czasie 53.45,2. W pierwszej połowie dystansu toczyła wyrównaną walkę z koleżanką z reprezentacji Ebbą Andersson, ale później uzyskała zdecydowaną przewagę i ostatnie kilometry pokonała samotnie.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjne rozstrzygnięcia w zjeździe. Faworyt bez medalu

Cztery lata temu w Pekinie Karlsson w tej samej konkurencji była piąta indywidualnie.

Andersson straciła do niej 51 s, a trzecia Norweżka Heidi Weng - 1.26,7.

Rucka-Michałek dotarła do mety 4.50,3 za triumfatorką, natomiast Skinder - 7.21,0.

W niedzielę w biegu łączonym rywalizować będą mężczyźni.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PAP