Znamy rozstrzygnięcia w biegu łączonym na igrzyskach olimpijskich. Debiutanckie złoto dla Szwedki

Zimowe

Szwedka Frida Karlsson zdobyła pierwszy złoty medal olimpijski w karierze, wygrywając bieg łączony (10 km techniką klasyczną + 10 km techniką dowolną), pierwszą konkurencję w biegach narciarskich w igrzyskach we Włoszech. Eliza Rucka-Michałek była 29., a Monika Skinder 41.

Szwedzka narciarka biegowa Ebba Andersson radośnie unosi flagę Szwecji nad głową, świętując zwycięstwo olimpijskie.
fot. PAP
Frida Karlsson triumfuje po zdobyciu złotego medalu olimpijskiego

26-letnia Karlsson, mistrzyni świata na 50 km z 2025 roku, po raz pierwszy triumfowała w igrzyskach olimpijskich. Cztery lata temu w Pekinie wywalczyła tylko brąz ze sztafetą.

 

Sobotnią rywalizację wygrała w czasie 53.45,2. W pierwszej połowie dystansu toczyła wyrównaną walkę z koleżanką z reprezentacji Ebbą Andersson, ale później uzyskała zdecydowaną przewagę i ostatnie kilometry pokonała samotnie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjne rozstrzygnięcia w zjeździe. Faworyt bez medalu

 

Cztery lata temu w Pekinie Karlsson w tej samej konkurencji była piąta indywidualnie.

 

Andersson straciła do niej 51 s, a trzecia Norweżka Heidi Weng - 1.26,7.

 

Rucka-Michałek dotarła do mety 4.50,3 za triumfatorką, natomiast Skinder - 7.21,0.

 

W niedzielę w biegu łączonym rywalizować będą mężczyźni.

 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BIEGI NARCIARSKIEZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Nietypowy gość w Mediolanie. Pierwszy raz słynnego kibica na zimowych igrzyskach

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 