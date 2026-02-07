Znamy rozstrzygnięcia w biegu łączonym na igrzyskach olimpijskich. Debiutanckie złoto dla Szwedki
Szwedka Frida Karlsson zdobyła pierwszy złoty medal olimpijski w karierze, wygrywając bieg łączony (10 km techniką klasyczną + 10 km techniką dowolną), pierwszą konkurencję w biegach narciarskich w igrzyskach we Włoszech. Eliza Rucka-Michałek była 29., a Monika Skinder 41.
26-letnia Karlsson, mistrzyni świata na 50 km z 2025 roku, po raz pierwszy triumfowała w igrzyskach olimpijskich. Cztery lata temu w Pekinie wywalczyła tylko brąz ze sztafetą.
Sobotnią rywalizację wygrała w czasie 53.45,2. W pierwszej połowie dystansu toczyła wyrównaną walkę z koleżanką z reprezentacji Ebbą Andersson, ale później uzyskała zdecydowaną przewagę i ostatnie kilometry pokonała samotnie.
Cztery lata temu w Pekinie Karlsson w tej samej konkurencji była piąta indywidualnie.
Andersson straciła do niej 51 s, a trzecia Norweżka Heidi Weng - 1.26,7.
Rucka-Michałek dotarła do mety 4.50,3 za triumfatorką, natomiast Skinder - 7.21,0.
W niedzielę w biegu łączonym rywalizować będą mężczyźni.