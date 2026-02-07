Zwrot akcji w sprawie Fręch! Los uśmiechnął się do Polki

Fręch świetnie rozpoczęła eliminacje do turnieju w Katarze i w pierwszym meczu pokonała reprezentantkę Turcji Berfu Cengiz (7:5, 6:0). W starciu na wagę awansu do głównej drabinki musiała jednak uznać wyższość Wiery Zwonariowej [3:6, 6:7(1)].

Mimo to los uśmiechnął się do Polki i ostatecznie zagra ona w turnieju w Doha. Z powodu kontuzji z turnieju wycofały się Paula Badosa (uraz biodra) oraz Barbora Krejcikova (problem z kolanem). Dzięki temu w drabince zwolniły się miejsca, a Fręch otrzymała drugą szansę jako tzw. "szczęśliwa przegrana". Jej pierwszą rywalką będzie rozstawiona z numerem 13. Ludmiła Samsonowa. Mecz zaplanowano na niedzielę o godzinie 11:00 czasu polskiego.

Tego samego dnia na kort wyjdzie także Magda Linette. Poznanianka miała zapewniony start w turnieju głównym bez konieczności gry w eliminacjach. Jej przeciwniczką będzie Sonay Kartal - Brytyjka, która z powodzeniem przebrnęła przez kwalifikacje. Początek spotkania przewidziano na około 14:30.

Z rywalizacji w Katarze wycofała się Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu zrezygnowała z występu w Dosze z powodu zmian w jej harmonogramie startów. Na nieobecności Białorusinki skorzystała Iga Świątek. Polka została rozstawiona z "jedynką" i w pierwszej rundzie ma wolny los, a zmagania rozpocznie od drugiej fazy turnieju. Tam zmierzy się z lepszą z pary Janice Tjen - Sorana Cirstea (triumfatorka turnieju w Cluj-Napoca).