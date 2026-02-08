Awans Linette w Doha! Za nią zacięty mecz

Magda Linette wróciła do rywalizacji po Australian Open. W Melbourne Polka dotarła do trzeciej rundy. Teraz przeniosła się do Doha, gdzie przystąpiła do turnieju rangi WTA 1000.

Przeciwniczką Linette w pierwszej fazie imprezy w Katarze była Sonay Kartal. Polka bardzo dobrze weszła w mecz i przełamała Brytyjkę już w trzecim gemie. Jak się okazało, ten break był kluczowy. Poznanianka dowiozła przewagę do końca seta, triumfując 6:4.

W drugiej partii sytuacja się odwróciła. Kartal odebrała serwis Linette i odskoczyła na 3:1. Polka momentalnie odłamała Brytyjkę, lecz w kolejnym gemie ta znów zyskała przewagę (4:2). Następnie Kartal nie miała problemów z utrzymaniem korzystnego wyniku i zwyciężyła 6:3, wyrównując stan całego pojedynku.

Trzecią odsłonę zmagań lepiej otworzyła Brytyjka, która zaliczyła breaka na 3:2. Linette nie złożyła broni i od razu zniwelowała różnicę. W kluczowym momencie to Polka zachowała więcej zimnej krwi. Przełamała rywalkę na 5:3, a chwilę później zamknęła mecz prz yswoim podaniu, meldując się w drugiej rundzie turnieju w Doha.

Magda Linette - Sonay Kartal 6:4, 3:6, 6:3

JC, Polsat Sport