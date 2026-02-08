Co za wpadka Legii Warszawa! Mistrzowie Polski przegrali w Słupsku

Spotkanie od początku było wyrównane, ale wyróżniającym się zawodnikiem był Chico Carter. Po trzech trójkach Amerykanina gospodarze byli lepsi o cztery punkty. Andrzej Pluta i Race Thompson starali się na to reagować, ale po trójce Dominika Wilczka różnica wzrosła nawet do 10 punktów. Legia zakończyła tę część meczu serią 0:7 i dzięki trafieniu Ojarsa Silinsa było tylko 25:22 po 10 minutach.

W drugiej kwarcie szybko do remisu doprowadził Pluta. Po chwili kadrowicz dawał już prowadzenie przyjezdnym! Legia nie potrafiła jednak zbudować większej przewagi, a to oznaczało ciągle zaciętą rywalizację. Dzięki późniejszej trójce Erala Penna Słupszczanie prowadzili sześcioma punktami. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 44:38.

Zaraz po przerwie Jayvon Graves zbliżył ekipę trenera Heiko Rannuli na zaledwie punkt. Szybko reagowali na to chociażby Dominik Wilczek oraz Tim Lambrecht - po trójce Belga różnica wzrosła ponownie do dziewięciu punktów. DJ Brewton wraz z Ojarsem Silinsem nie dawali za wygraną i zmniejszali straty. Po 30 minutach było więc tylko 65:62.

W czwartej kwarcie do kolejnego remisu doprowadzał duet Andrzej Pluta - Jayvon Graves. Starcie cały czas było niezwykle wyrównane, ale to drużyna trenera Ivicy Skelina była stroną przeważającą. W końcówce obie drużyny miały problemy ze skutecznością i decyzjami na boisku. Kluczowe okazały się rzuty wolne Jordena Duffy’ego i Michała Nowakowskiego. Ostatecznie Energa Czarni zwyciężyli 87:82.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Chico Carter z 17 punktami i 2 asystami. Andrzej Pluta zdobył dla gości 20 punktów i 7 asyst.

ORLEN Basket Liga - 19. kolejka

Energa Czarni Słupsk - Legia Warszawa 87:82 (25:22, 19:16, 21:24, 22:20)

Energa Czarni: Chico Carter 17, Jorden Duffy 13, Eral Penn 12, Dominik Wilczek 12, Michał Nowakowski 10, Tim Lambrecht 9, Samuel Hines Jr 7, Jakub Parzeński 7, Jan Pluta 0;

Legia: Andrzej Pluta 20, Jayvon Graves 19, Dominic Brewton 17, Carl Ponsar 7, Race Thompson 7, Ojars Silins 6, Shane Hunter 4, Maksymilian Wilczek 2, Wojciech Tomaszewski 0, Michał Kolenda 0.

PLK.PL