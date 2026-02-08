Dzień do walki o medale, a Tomasiak zrobił coś takiego. Co za wyniki!

W pierwszej serii treningowej Tomasiak skoczył 98,5 m, co dało mu drugie miejsce. Wyprzedził go tylko Philipp Raimund (100 m). Ósmy był Kamil Stoch, a Paweł Wąsek zajął 18. miejsce.

W drugim treningu najlepsi okazali się Raimund oraz Stephan Embacher, którzy uzyskali taką samą notę, choć Austriak lądował 1,5 m dalej (105,5 m). Tomasiak zajął piątą lokatę, uzyskując 104,5 metra. Do zwycięzców stracił 2,3 punktu.

Wąsek był 17., a Stoch - 33.

Trzeci trening padł łupem Mariusa Lindvika, który skoczył 105,5 m i wyprzedził o 2,8 punkta Raimunda. Wąsek był 19. a Stoch - 24. Tomasiak zrezygnował ze startu w trzecim treningu.

Konkurs olimpijski odbędzie się w poniedziałek 9 lutego.

