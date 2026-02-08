Dzień do walki o medale, a Tomasiak zrobił coś takiego. Co za wyniki!

Zimowe

Za nami trzy treningi na normalnej skoczni przed poniedziałkową walką o medale na ZIO 2026. Ze świetnej strony pokazał się Kacper Tomasiak, który dwukrotnie plasował się w czołówce.

Zbliżenie na kask skoczka narciarskiego z widoczną polską flagą na wizjerze.
fot. AFP
Kacper Tomasiak

W pierwszej serii treningowej Tomasiak skoczył 98,5 m, co dało mu drugie miejsce. Wyprzedził go tylko Philipp Raimund (100 m). Ósmy był Kamil Stoch, a Paweł Wąsek zajął 18. miejsce.

 

ZOBACZ TAKŻE: Lindsey Vonn przeszła operację. Najnowsze informacje w sprawie stanu zdrowia gwiazdy

 

W drugim treningu najlepsi okazali się Raimund oraz Stephan Embacher, którzy uzyskali taką samą notę, choć Austriak lądował 1,5 m dalej (105,5 m). Tomasiak zajął piątą lokatę, uzyskując 104,5 metra. Do zwycięzców stracił 2,3 punktu.

 

Wąsek był 17., a Stoch - 33.

 

Trzeci trening padł łupem Mariusa Lindvika, który skoczył 105,5 m i wyprzedził o 2,8 punkta Raimunda. Wąsek był 19. a Stoch - 24. Tomasiak zrezygnował ze startu w trzecim treningu.

 

Konkurs olimpijski odbędzie się w poniedziałek 9 lutego.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
KACPER TOMASIAKZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marcin Bachleda: Jestem z Ani Twardosz bardzo dumny, bo liczyłem na 15. miejsce
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 